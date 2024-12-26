Центробанк Туреччини вперше за два роки знизив облікову ставку. Вдалося зупинити зростання цін

Інфляція у Туреччині за пів року сповільнилася з 75% до 47%

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Центральний банк Туреччини вперше з лютого 2023 року знизив облікову ставку – на 2,5% до 47,5%. Про це пише турецьке видання Daily Sabbah.

Центробанк обґрунтував рішення знизити ставку сповільненням інфляції до 47% та стабілізацією цін у найбільш проблемній сфері послуг.

Водночас у ЦБ заявили, що це ще не початок періоду поступового зниження ставки і її знову можуть підвищувати залежно від динаміки цін. На 2025 рік Центробанк запланував вісім засідань щодо перегляду ставки.

"Жорстка грошово-кредитна політика зберігатиметься доти, доки не спостерігатиметься суттєве та стійке зниження базової щомісячної інфляції, а інфляційні очікування не наблизяться до прогнозованого діапазону", — цитує видання заяву Центробанку.

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Після переобрання Реджепа Ердогана президентом Туреччини у травні 2023 року Центробанк відмовився від багаторічної практики зниження облікової ставки. Нове керівництво ЦБ перейшло до посилення монетарної політики, почало поступово підвищувати ставку, щоб стримати інфляцію, скоротити торговий дефіцит, збільшити іноземні інвестиції, відновити валютні резерви та стабілізувати національну валюту.

У березні цього року Центробанк завершив політику підвищення ставки, встановивши її на максимальному за 20 років рівні 50%. Інфляція, як і прогнозував ЦБ, досягла свого піка в 75% у річному вираженні у травні, після чого почалося сповільнення зростання цін.

Джерело: Bloomberg

13 грудня 2024 року НБУ підвищив облікову ставку до 13,5%, щоб стримати інфляцію. У Нацбанку заявили, що вбачають необхідність подальшого підвищення облікової ставки найближчими місяцями.

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