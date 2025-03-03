Туреччині вдалося збити інфляцію нижче за 40% вперше за два роки. Контролюють ціни на харчі
Річна інфляція у Туреччині сповільнилася до 39% у лютому, і це найнижчий рівень із червня 2023 року. Про це пише видання Dailly Sabah із посиланням на дані турецького статистичного відомства TurkStat.
Інфляція у Туреччині знижується дев'ять місяців поспіль. Пік інфляції припав на травень минулого року – 75%.
Міністр торгівлі Омер Болат пояснив сповільнення суворими перевірками, які влада провела для боротьби з "ціновим шахрайством".
"Завдяки суворому контролю річний рівень інфляції на харчові продукти та безалкогольні напої знизився на 6,7 пункту порівняно з попереднім місяцем, досягнувши 35,11%, що є найнижчим показником за останні три роки", — цитує видання міністра.
Водночас у Туреччині і далі зростають ціни на освіту (на 94,9% у лютому у річному вираженні), житло (на 70,81%), енергоресурси (на 43,92%).
Очікується, що Центробанк Туреччини вже цього тижня вдруге за останні два роки знизить облікову ставку, враховуючи оптимістичні дані щодо інфляції. Востаннє Центробанк знижував ставку у грудні минулого року до 47,5%.
- Після переобрання Реджепа Ердогана президентом Туреччини у травні 2023 року Центробанк відмовився від багаторічної практики зниження облікової ставки. Нове керівництво ЦБ перейшло до посилення монетарної політики, почало поступово підвищувати ставку, щоб стримати інфляцію, скоротити торговий дефіцит, збільшити іноземні інвестиції, відновити валютні резерви та стабілізувати національну валюту. У березні 2024 року Центробанк завершив політику підвищення ставки, встановивши її на максимальному за 20 років рівні 50%.