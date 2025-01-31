Турция отказалась разблокировать работу российских карт "Мир"
Переговоры между Россией и Турцией по возобновлению работы платежной системы "Мир" завершились безуспешно. Как заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в интервью российскому пропагандистскому изданию РИА Новости, перспектив для разблокирования карт больше нет.
Он посоветовал россиянам, планирующим поездки в Турцию, предварительно позаботиться об альтернативных способах оплаты или иметь наличную валюту.
Проблемы с обслуживанием карт "Мир" в Турции начались после того, как США расширили санкции, пригрозив банкам отключением от мировой финансовой системы за сотрудничество с российским ВПК. В феврале 2023 года в санкционный список был внесен оператор Мира – Национальная система платежных карт, после чего даже страны, которые РФ называет "дружественными", начали отказываться от его использования.
Российские дипломаты почти год пытались договориться с турецкой стороной, однако ситуация только усугублялась. В сентябре большинство турецких банков прекратили обслуживание транзакций, связанных с РФ и Беларусью. Впоследствии к ним начали присоединяться даже государственные и частные банки, ранее не имевшие зарубежных партнеров.
Из-за усложнения финансовых операций российским компаниям также начали массово отказывать в платежах в ЕС и другие страны, даже если они предоставляли дополнительные документы по поставкам.
На фоне этих проблем президент РФ Владимир Путин отменил визит в Турцию, который мог стать его первой поездкой в страну НАТО с начала войны.
- В августе 2022 года, после того как пять турецких банков присоединились к платежной системе "Мир", стало известно о письме заместителя министра финансов США Уолли Адеемо, в котором было предупреждение турецким компаниям о риске попасть во вторичные санкции за сотрудничество с Россией.
- Соединенные Штаты в 2024 году, ко второй годовщине полномасштабного вторжения, ударили по российскому финансовому сектору. Российская платежная система "Мир" также попала под санкции США. После этого об отказе от карт "Мир" объявили некоторые государственные и частные банки Турции, Казахстана, Вьетнама и Узбекистана.