Турция отказалась разблокировать работу российских карт "Мир"

Российские дипломаты почти год пытались договориться с турецкой стороной, однако ситуация только усугублялась

Фото: пресс-служба президента Турции

Переговоры между Россией и Турцией по возобновлению работы платежной системы "Мир" завершились безуспешно. Как заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в интервью российскому пропагандистскому изданию РИА Новости, перспектив для разблокирования карт больше нет.

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Он посоветовал россиянам, планирующим поездки в Турцию, предварительно позаботиться об альтернативных способах оплаты или иметь наличную валюту.

Проблемы с обслуживанием карт "Мир" в Турции начались после того, как США расширили санкции, пригрозив банкам отключением от мировой финансовой системы за сотрудничество с российским ВПК. В феврале 2023 года в санкционный список был внесен оператор Мира – Национальная система платежных карт, после чего даже страны, которые РФ называет "дружественными", начали отказываться от его использования.

Российские дипломаты почти год пытались договориться с турецкой стороной, однако ситуация только усугублялась. В сентябре большинство турецких банков прекратили обслуживание транзакций, связанных с РФ и Беларусью. Впоследствии к ним начали присоединяться даже государственные и частные банки, ранее не имевшие зарубежных партнеров.

Из-за усложнения финансовых операций российским компаниям также начали массово отказывать в платежах в ЕС и другие страны, даже если они предоставляли дополнительные документы по поставкам.

На фоне этих проблем президент РФ Владимир Путин отменил визит в Турцию, который мог стать его первой поездкой в страну НАТО с начала войны.