У Саакашвили рассмотрят замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал

Национальный совет реформ рассмотрит вопрос введения в Украине налога на выведенный капитал (НнВК) вместо налога на прибыль. Об этом сообщил глава исполнительного комитета Совета Михаил Саакашвили во время онлайн-дискуссии 4 июня, передает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим его обязательно ввести... Это первый шаг", - сказал он.

При этом он раскритиковал вариант по ограниченному введению НнВК, поскольку, по его мнению, это только будет способствовать манипуляциям.

Саакашвили также отметил, что одним из направлений налоговой реформы должна стать передача полномочий по расследованию финансовых преступлений отдельному органу.

По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен.

Налог на выведенный капитал подразумевает уплату государству сбора только с той части прибыли, которую предприятие выплачивает своим владельцам - дивидендов. Если прибыль инвестируется в производство, а не выплачивается бенефициарам, то она освобождается от налогообложения.