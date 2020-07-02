У Зеленского отреагировали на отставку Смолия

Безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении Офиса президента (ОП) в Facebook.

В ОП утверждают, что правление НБУ продолжит "деятельность на принципах независимости и профессионализма".

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины", - подчеркивают в ОП.

У президента считают, что Нацбанк и правительство должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, которая будет залогом макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования.

Читайте также: "Не вписался в "экономику по Зеленскому". Почему уходит глава НБУ Смолий и кто его заменит

Вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на Нацбанк. "Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине ", - заявил Смолий.

Заместители Смолия заявили, что пока остаются работать.

Читайте также: Красная линия, последняя капля, реальный disaster. 5 мнений об отставке главы НБУ Смолия