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У Зеленского отреагировали на отставку Смолия

У Зеленского отреагировали на отставку Смолия
02.07.2020, 08:03

В Офисе президента подчеркивают, что дискуссии о деятельности Нацбанка должны быть лишены политической окраски

Безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении Офиса президента (ОП) в Facebook.

В ОП утверждают, что правление НБУ продолжит "деятельность на принципах независимости и профессионализма".

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины", - подчеркивают в ОП.

У президента считают, что Нацбанк и правительство должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, которая будет залогом макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования.

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  • Вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на Нацбанк. "Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине ", - заявил Смолий.
  • Заместители Смолия заявили, что пока остаются работать.

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Анна Андреева
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Владимир Зеленский Яков Смолий НБУ офис президента
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