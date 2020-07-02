У Зеленского отреагировали на отставку Смолия

Безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Владимир Зеленский. Об этом говорится в сообщении Офиса президента (ОП) в Facebook.
В ОП утверждают, что правление НБУ продолжит "деятельность на принципах независимости и профессионализма".
"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость Национального банка Украины", - подчеркивают в ОП.
У президента считают, что Нацбанк и правительство должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик, которая будет залогом макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования.
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