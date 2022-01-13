Украина готовится к новой программе сотрудничества с МВФ – Шмыгаль

Украина после завершения совместной с Международным валютным фондом программы stand-by намерена продолжить сотрудничество в рамках новой программы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 12 января.

Программа stand-by завершится летом этого года.

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"Речь идет о создании новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ по истечении срока действия программы stand-by", — сказал он.

Премьер подчеркнул, что для Украины важно в 2022 году активное сотрудничество и с другими международными партнерами, в частности, продолжение программы макрофинансовой помощи ЕС.

"Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста Украины", – подчеркнул Шмыгаль.

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Наталия Софиенко

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