Украина готовится к новой программе сотрудничества с МВФ – Шмыгаль
Украина после завершения совместной с Международным валютным фондом программы stand-by намерена продолжить сотрудничество в рамках новой программы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 12 января.
Программа stand-by завершится летом этого года.
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"Речь идет о создании новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ по истечении срока действия программы stand-by", — сказал он.
Премьер подчеркнул, что для Украины важно в 2022 году активное сотрудничество и с другими международными партнерами, в частности, продолжение программы макрофинансовой помощи ЕС.
"Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста Украины", – подчеркнул Шмыгаль.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. Тогда Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут. В фонде неоднократно заявляли, что для получения транша необходим больший прогресс с реформами.
- 14 сентября 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия для получения $750 млн от МВФ до декабря. Он добавил, что в Кабмине не видят причин не получить транш.
- 22 ноября 2021 года МВФ утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и согласовал выделение второго транша $700 млн.
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