UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина готовится к новой программе сотрудничества с МВФ – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 08:54
Украина готовится к новой программе сотрудничества с МВФ – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (фото - пресс-служба Кабмина)

Украина после завершения совместной с Международным валютным фондом программы stand-by намерена продолжить сотрудничество в рамках новой программы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 12 января.

Программа stand-by завершится летом этого года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Речь идет о создании новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ по истечении срока действия программы stand-by", — сказал он.

Премьер подчеркнул, что для Украины важно в 2022 году активное сотрудничество и с другими международными партнерами, в частности, продолжение программы макрофинансовой помощи ЕС.

"Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста Украины", – подчеркнул Шмыгаль.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
деньги МВФ программа stand-by
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 