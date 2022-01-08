Украина имеет все шансы получить последний транш МВФ вовремя – Гетманцев

У Украины есть все шансы выполнить все структурные маяки и получить последний транш Международного валютного фонда по действующей программе в июне и по меньшей мере до конца 2022 года обойтись без МВФ. Об этом заявил в эфире Еспресо.TV глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Я не вижу структурных маяков, которые мы не могли бы выполнить, чтобы получить следующий транш. Я предполагаю, что следующий июньский транш мы получим, возможно, своевременно", – сказал он.

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Он добавил, что Украина прошла годы пиковых выплат по госдолгу и может задуматься о переходе на финансирование госбюджета без поддержки МВФ.

"Мы прошли пиковые 2020-й и 2021-й годы… Хотелось бы все же рассмотреть возможность и провести дискуссию о новой программе, а не прыгать в нее с головой. Возможно и будет возможность до конца года пройти без МВФ, следующий год пройти без Фонда, а дальше уже смотреть на ситуацию с публичными финансами", – сказал Гетманцев.

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Наталия Софиенко

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