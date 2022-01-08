Украина имеет все шансы получить последний транш МВФ вовремя – Гетманцев
У Украины есть все шансы выполнить все структурные маяки и получить последний транш Международного валютного фонда по действующей программе в июне и по меньшей мере до конца 2022 года обойтись без МВФ. Об этом заявил в эфире Еспресо.TV глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
"Я не вижу структурных маяков, которые мы не могли бы выполнить, чтобы получить следующий транш. Я предполагаю, что следующий июньский транш мы получим, возможно, своевременно", – сказал он.
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Он добавил, что Украина прошла годы пиковых выплат по госдолгу и может задуматься о переходе на финансирование госбюджета без поддержки МВФ.
"Мы прошли пиковые 2020-й и 2021-й годы… Хотелось бы все же рассмотреть возможность и провести дискуссию о новой программе, а не прыгать в нее с головой. Возможно и будет возможность до конца года пройти без МВФ, следующий год пройти без Фонда, а дальше уже смотреть на ситуацию с публичными финансами", – сказал Гетманцев.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины, в рамках которой для Украины зарезервировано $5 млрд. Тогда Украина получила $2,1 млрд в рамках программы. В феврале 2021-го миссия МВФ завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы stanb-by и выделении транша не приняли. Детали – тут. В фонде неоднократно заявляли, что для получения транша необходим больший прогресс с реформами.
- 14 сентября 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия для получения $750 млн от МВФ до декабря. Он добавил, что в Кабмине не видят причин не получить транш.
- 22 ноября 2021 года МВФ утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и согласовал выделение второго транша $700 млн.
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