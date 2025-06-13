Украина может недополучить до 1,5 млрд евро помощи от ЕС из-за срыва реформ

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Украина рискует не получить до 1,5 млрд евро помощи от Европейского Союза из-за несвоевременного выполнения обязательств. Об этом сообщает Центр экономической стратегии (ЦЭС) со ссылкой на данные мониторинга консорциума аналитических центров RRR4U.

Правительство не выполнило три структурных маяка, предусмотренных Планом Украины (Ukraine Facility) на первый квартал 2025 года. А из 11 маяков, которые нужно было выполнить до конца второго квартала, по состоянию на вчера выполнено всего три.

Просроченными остаются:

→ увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда;

→ реформирование АРМА;

→ реформирование территориальной организации исполнительной власти.

"Высокая ритмичность ERA loans – не панацея и не повод заваливать Ukraine Facility", – прокомментировал экономист ЦЭС Богдан Слуцкий.

Он напомнил, что в 2025 году Украина планирует увеличить расходы госбюджета на 400 млрд грн, значительную часть которых профинансируют за счет размещения ОВГЗ под 16% годовых.

В то же время все маяки МВФ, касавшиеся интеграции публичных инвестиций в бюджетный процесс, были выполнены вовремя. Эксперты ожидают, что благодаря этому Украина получит очередной транш от МВФ в размере $490 млн.

В то же время общая ситуация с реформами в рамках программы остается сложной. В частности, по таможне правительство заранее договорилось о переносе соответствующего маяка на конец года.