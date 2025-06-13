Україна може недоотримати до 1,5 млрд євро допомоги від ЄС через зрив реформ
Україна ризикує не отримати до 1,5 млрд євро допомоги від Європейського Союзу через невчасне виконання зобов’язань. Про це повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС) з посиланням на дані моніторингу від консорціуму аналітичних центрів RRR4U.
Уряд не виконав три структурні маяки, передбачені Планом України (Ukraine Facility) на перший квартал 2025 року. А з 11 маяків, які треба було виконати до кінця другого кварталу, станом на вчора виконано лише три.
Протермінованими залишаються:
→ збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду;
→ реформування АРМА;
→ реформування територіальної організації виконавчої влади.
"Висока ритмічність ERA loans – не панацея і не привід завалювати Ukraine Facility", – прокоментував економіст ЦЕС Богдан Слуцький.
Він нагадав, що у 2025 році Україна планує збільшити видатки держбюджету на 400 млрд грн, значну частину яких профінансують коштом розміщення ОВДП під 16%+ річних.
Водночас всі маяки МВФ, що стосувалися інтеграції публічних інвестицій у бюджетний процес, були виконані вчасно. Експерти очікують, що завдяки цьому Україна отримає черговий транш від МВФ у розмірі $490 млн.
Водночас загальна ситуація з реформами в межах програми залишається складною. Зокрема, щодо митниці уряд заздалегідь домовився про перенесення відповідного маяка на кінець року.
- 13 червня Україна отримала від Євросоюзу п'ятий транш у межах ініціативи G7. Його сума становить 1 млрд євро.