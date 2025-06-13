Україна може недоотримати до 1,5 млрд євро допомоги від ЄС через зрив реформ

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Україна ризикує не отримати до 1,5 млрд євро допомоги від Європейського Союзу через невчасне виконання зобов’язань. Про це повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС) з посиланням на дані моніторингу від консорціуму аналітичних центрів RRR4U.

Уряд не виконав три структурні маяки, передбачені Планом України (Ukraine Facility) на перший квартал 2025 року. А з 11 маяків, які треба було виконати до кінця другого кварталу, станом на вчора виконано лише три.

Протермінованими залишаються:

→ збільшення кадрового складу Вищого антикорупційного суду;

→ реформування АРМА;

→ реформування територіальної організації виконавчої влади.

"Висока ритмічність ERA loans – не панацея і не привід завалювати Ukraine Facility", – прокоментував економіст ЦЕС Богдан Слуцький.

Він нагадав, що у 2025 році Україна планує збільшити видатки держбюджету на 400 млрд грн, значну частину яких профінансують коштом розміщення ОВДП під 16%+ річних.

Водночас всі маяки МВФ, що стосувалися інтеграції публічних інвестицій у бюджетний процес, були виконані вчасно. Експерти очікують, що завдяки цьому Україна отримає черговий транш від МВФ у розмірі $490 млн.

Водночас загальна ситуація з реформами в межах програми залишається складною. Зокрема, щодо митниці уряд заздалегідь домовився про перенесення відповідного маяка на кінець року.