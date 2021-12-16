Украина потратит все $2,7 млрд от МВФ до конца года – Минфин

Украина уже потратила $2,45 млрд из полученных от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках распределения специальных прав заимствования (SDR) $2,7 млрд. До конца года страна потратит оставшиеся $250 млн, сообщило Министерство финансов информагентству Интерфакс-Украина.

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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в августе объявила о начале распределения SDR на $650 млрд. Украина пропорционально своей квоте в фонде получила более $2,7 млрд (1,9 млрд SDR). Затем Минфин конвертировало в доллары и евро около 1 млрд SDR для погашения выпущенных пять лет назад под гарантии США евробондов на $1 млрд.

В Меморандуме экономической и финансовой политике с МВФ Украина была намерена сохранить половину из $2,7 млрд, полученных в рамках распределения SDR, как буфер против будущих рисков.

Специальные права заимствования (SDR) является расчетной единицей МВФ, ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют. Существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах. В рамках эмиссии деньги получает на свой счет агент, который от имени страны управляет SDR. С точки зрения бухгалтерского учета для страны эти ресурсы будут активом, а не обязательством (т.е. не кредит) и увеличат золотовалютные резервы (ЗВР) страны на сумму эмиссии.

2 августа 2021 года МВФ утвердил общее распределение специальных прав заимствования (SDR) на $650 млрд (примерно 456 млрд СПЗ) для пополнения мировых ресурсов ликвидности.

28 августа Украина получила от МВФ по квоте $2,7 млрд из $650 млрд.

24 ноября Украина получила второй транш МВФ по программе stand-by объемом 500 млн SDR (специальных прав заимствований) или $700 млн.

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Наталия Фреик

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