Украина потратит все $2,7 млрд от МВФ до конца года – Минфин
Украина уже потратила $2,45 млрд из полученных от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках распределения специальных прав заимствования (SDR) $2,7 млрд. До конца года страна потратит оставшиеся $250 млн, сообщило Министерство финансов информагентству Интерфакс-Украина.
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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в августе объявила о начале распределения SDR на $650 млрд. Украина пропорционально своей квоте в фонде получила более $2,7 млрд (1,9 млрд SDR). Затем Минфин конвертировало в доллары и евро около 1 млрд SDR для погашения выпущенных пять лет назад под гарантии США евробондов на $1 млрд.
В Меморандуме экономической и финансовой политике с МВФ Украина была намерена сохранить половину из $2,7 млрд, полученных в рамках распределения SDR, как буфер против будущих рисков.
- 2 августа 2021 года МВФ утвердил общее распределение специальных прав заимствования (SDR) на $650 млрд (примерно 456 млрд СПЗ) для пополнения мировых ресурсов ликвидности.
- 28 августа Украина получила от МВФ по квоте $2,7 млрд из $650 млрд.
- 24 ноября Украина получила второй транш МВФ по программе stand-by объемом 500 млн SDR (специальных прав заимствований) или $700 млн.
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