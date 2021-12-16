UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина потратит все $2,7 млрд от МВФ до конца года – Минфин

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 13:59
Украина потратит все $2,7 млрд от МВФ до конца года – Минфин - Фото
Фото: EPA

Украина уже потратила $2,45 млрд из полученных от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках распределения специальных прав заимствования (SDR) $2,7 млрд. До конца года страна потратит оставшиеся $250 млн, сообщило Министерство финансов информагентству Интерфакс-Украина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в августе объявила о начале распределения SDR на $650 млрд. Украина пропорционально своей квоте в фонде получила более $2,7 млрд (1,9 млрд SDR). Затем Минфин конвертировало в доллары и евро около 1 млрд SDR для погашения выпущенных пять лет назад под гарантии США евробондов на $1 млрд.

В Меморандуме экономической и финансовой политике с МВФ Украина была намерена сохранить половину из $2,7 млрд, полученных в рамках распределения SDR, как буфер против будущих рисков.

Специальные права заимствования (SDR) является расчетной единицей МВФ, ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют. Существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах. В рамках эмиссии деньги получает на свой счет агент, который от имени страны управляет SDR. С точки зрения бухгалтерского учета для страны эти ресурсы будут активом, а не обязательством (т.е. не кредит) и увеличат золотовалютные резервы (ЗВР) страны на сумму эмиссии. 
Читайте также
Украина получила от МВФ $2,7 млрд. Без реформ и почти бесплатно. Как так?
  • 2 августа 2021 года МВФ утвердил общее распределение специальных прав заимствования (SDR) на $650 млрд (примерно 456 млрд СПЗ) для пополнения мировых ресурсов ликвидности.
  • 28 августа Украина получила от МВФ по квоте $2,7 млрд из $650 млрд.
  • 24 ноября Украина получила второй транш МВФ по программе stand-by объемом 500 млн SDR (специальных прав заимствований) или $700 млн.

 Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МВФ деньги от МВФ $2,7 млрд от мвф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 