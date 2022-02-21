Укрпошта запустила услугу перевода денег по номеру телефона

Почтовый оператор Укрпошта присоединился к глобальному сервису Visa Alias и запустил услугу перевода денег по номеру телефона для клиентов, пользующихся платежными картами Visa. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Для перевода денег нужно всего лишь указать номер телефона получателя вместо 16-значного номера карты получателя, объяснил Смелянский.

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Перевод осуществляется при условии, что карточный счет получателя привязан к указанному номеру телефона.

Данные о привязке телефонного номера к счету или его отсутствии будут отображаться при совершении самого платежа на сайте компании.

Перевести средства можно в почтовом отделении и на сайте Укрпошты.

"Мы стремимся расширять финансовые услуги и улучшать их качество. И учитывая, как у нас увеличиваются показатели по финуслугам, мы на правильном пути", – добавил Смелянский.

По данным Укрпошты, в среднем клиенты за день совершают более 50 000 карточных операций. Максимальная сумма одного перевода по одной карточке отправителя – 14 999 грн, с учетом комиссии.

Максимальная сумма всех переводов по одной карте отправителя за сутки – 65 000 грн.

Услуга перевода денег по номеру телефона также доступна в государственном ПриватБанке, коммерческих ТАСкомбанке и А-Банке.

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Роман Брыль

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