В Европе заметили признаки "своего рода ренессанса" из-за пошлин Трампа

Руководитель KKR в Европе Маттиа Каприоли (фото - скриншот видео)

В американской компании Kohlberg Kravis Roberts (KKR) считают, что масштабные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, повышают привлекательность Европы для инвестиций. Об этом пишет Financial Times.

В частности американские тарифы заставили ЕС изменить планы государственных расходов и усилить конкурентоспособность.

"В результате таких событий, как отчет Драги [о конкурентоспособности] и пошлины, Европа переживает своеобразный ренессанс", – сказала Тара Дэвис, руководитель отдела Европы в американской группе альтернативных инвестиций.

Теперь "реальное внимание уделяется самообеспечению и развитию экономической модели в целом", отметила топ-менеджер KKR.

Недавно объявленный Германией инфраструктурный фонд в размере 500 млрд евро показал, что "есть реальный стимул тратить там, где это имеет значение для роста", добавила она.

В плане спасения экономики Европы экс-глава ЕЦБ Марио Драги призвал Евросоюз к "радикальным переменам", чтобы не проиграть конкурентную борьбу с Китаем и США.

"Мы очень вдохновлены и очень позитивно настроены по поводу перспектив Европы, возможно, сейчас даже больше, чем раньше", – добавил Маттиа Каприоли, другой руководитель KKR по Европе.

Если рекомендации бывшего президента ЕЦБ по объединению рынков капитала Европы будут реализованы, это облегчит поиск капитала для некоторых компаний, сказал Каприоли.

"Вместо того, чтобы иметь пять, шесть, семь разных публичных рынков в Европе, которые являются небольшими и фрагментированными и не могут обеспечить достаточной ликвидности для бизнеса, у вас есть один больший рынок с одной простой правовой системой", – отметил он.