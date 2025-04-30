В Європі помітили ознаки "певного ренесансу" через мита Трампа

Керівник KKR у Європі Маттіа Капріолі (фото - скриншот відео)

В американській компанії Kohlberg Kravis Roberts (KKR) вважають, що масштабні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, підвищують привабливість Європи для інвестицій. Про це пише Financial Times.

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Зокрема, американські тарифи змусили ЄС змінити плани державних витрат і посилити конкурентоспроможність.

"Внаслідок таких подій, як звіт Драгі [про конкурентоспроможність] та мита, Європа переживає своєрідний ренесанс", – сказала Тара Девіс, керівниця відділу Європи в американській групі альтернативних інвестицій.

Тепер "реальна увага приділяється самозабезпеченню та розбудові економічної моделі загалом", зазначила топменеджерка KKR.

Нещодавно оголошений Німеччиною інфраструктурний фонд у розмірі 500 млрд євро показав, що "є реальний стимул витрачати там, де це має значення для зростання", додала вона.

У плані порятунку економіки Європи ексглава ЄЦБ Маріо Драгі закликав Євросоюз до "радикальних змін", щоб не програти конкурентну боротьбу з Китаєм та США.

"Ми дуже натхненні та дуже позитивно налаштовані щодо перспектив Європи, можливо, зараз навіть більше, ніж раніше", – додав Маттіа Капріолі, інший керівник KKR по Європі.

Якщо рекомендації колишнього президента ЄЦБ щодо об'єднання ринків капіталу Європи будуть реалізовані, це полегшить пошук капіталу для деяких компаній, сказав Капріолі.

"Замість того щоб мати п'ять, шість, сім різних публічних ринків у Європі, які є невеликими та фрагментованими і не можуть забезпечити достатньої ліквідності для бізнесу, у вас є один більший ринок з однією простою правовою системою", – зазначив він.