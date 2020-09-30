В Минэкономики прогнозируют рост инфляции в начале 2021 года
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозируют рост инфляции в начале следующего года. Об этом говорится в Обзоре инфляции за август, обнародованном на сайте Минэкономики.
"В результате постепенного насыщения экономики деньгами для ее оживления возможен рост инфляции" – говорится в обзоре ведомства.
На данный момент, несмотря на некоторое смягчение, ценовая динамика находится в прогнозируемом тренде (рост на 5,9% на конец года) и соответствует общей тенденции позитивного развития экономики, говорят в Минэкономики.
"Следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года", – заявили в ведомстве.
Министерство отмечает, что по итогам августа дефляция составила 0,2%. Однако в годовом выражении рост цен ускорился до 2,5%. Минэкономики объясняет это августовским повышением стоимости коммунальных услуг.
Рост цен с начала года, как заявляет министерство, составил 1,2%.
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