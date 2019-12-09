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В Минэкономики увидели основания для снижения учетной ставки НБУ

В Минэкономики увидели основания для снижения учетной ставки НБУ
09.12.2019, 19:15

По мнению Милованова, инфляция на уровне 5,1% в ноябре позволяет более существенно снизить учетную ставку

Потребительская инфляция в ноябре составила 5,1% в годовом выражении, что дает основания для существенного снижения учетной ставки. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в Facebook.

"Госстат опубликовал текущий показатель инфляции - 5,1%. Никто из аналитиков ниже 6% на этот год не давал. По моему мнению, теперь точно есть все основания для существенного снижения учетной ставки", - написал он.

Согласно данным Госстата, опубликованным 9 декабря, в ноябре инфляция составила 0,1% по сравнению с октябрем, с начала года - 4,3%, в годовом измерении - замедлилась с 6,5% до 5,1%.

В Нацбанке прогнозировали, что инфляция к концу года может замедлиться почти до 6%.

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Тимофей Милованов инфляция учетная ставка
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