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В Нацбанке назвали плюсы укрепления курса гривни

В Нацбанке назвали плюсы укрепления курса гривни
11.10.2019, 16:54

Крепкая гривня повлияла на соотношение госдолга к ВВП, инвесторов и рынок труда, говорит замглавы НБУ Дмитрий Сологуб

Укрепление гривни позитивно влияет на соотношение госдолга Украины к ВВП, привлечение инвестиций и рынок труда. Об этом рассказал замглавы Национального банка (НБУ) Дмитрий Сологуб в интервью РБК-Украина.

"Вследствие укрепления гривни на конец года соотношение госдолга к ВВП будет меньше 55%. В стране, где оно было больше 80%. Да, крепкая гривня частично уменьшает доходы бюджета. Но в то же время, представьте себе инвестора, который смотрит на страну с госдолгом к ВВП 60% и на инвестора, который смотрит на страну с госдолгом 50%. И как это транслируется в его ожидания процентной ставки по заимствованиям этой страны", - сказал он.

Другой позитивный эффект - конкурентность украинских производителей с точки зрения привлечения рабочей силы, говорит Сологуб.

"У нас номинальная зарплата растет почти на 20% в годовом измерении, и гривня укрепилась на 13%. Это значит, что по сравнению с той же Польшей, где рост зарплат был не очень высоким, люди стали получать почти на 30% больше. Разница в доходах сужается, и это важный фактор для рынка труда", - сказал замглавы НБУ.

Также, по словам Сологуба, в Нацбанке не видят проблем с платежным балансом в результате укрепления гривни. Он это объясняет ростом объемов экспорта в связи с рекордным урожаем зерновых. При этом, урожайность, по его мнению, не следствие каких-либо погодных факторов, а отражение роста производительности в агросекторе.

"В итоге номинальная ценовая конкурентоспособность экспорта вроде ухудшается, потому что курс гривни укрепляется. Но рост производительности компенсирует курсовой эффект, и в результате текущий счет торгового баланса не ухудшается", - отмечает замглавы НБУ.

Он добавляет, что если "убрать эффект евроблях", то дефицит торговли не изменился по сравнению с прошлым годом.

"За восемь месяцев 2019 года дефицит торговли товарами и услугами составил $7,2 млрд, в аналогичном периоде прошлого года - $6,5 млрд. Теперь убираем эффект евроблях - это полмиллиарда долларов. Это то, что когда-то купили и завезли, а в платежном балансе отразилось только в этом году. То есть если эту цифру убрать, то статистика почти не изменилась, по сравнению с прошлым годом", - утверждает Сологуб.

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Дмитрий Сологуб укрепление гривни госдолг к ввп
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