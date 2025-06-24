В Раде предложили способ решить проблему с отказами военным в кредитах

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Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике предложил возможное решение проблемы с кредитованием для военнослужащих. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Сложности с получением кредитных лимитов военными связаны с законом, запрещающим начислять им проценты и штрафы по кредитам. Фактически банки вынуждены выдавать деньги в безвозмездное пользование, поэтому они просто блокируют кредитные лимиты или вообще отказывают в новых кредитах, чтобы не работать себе в убыток.

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Финансовый комитет предлагает Национальному банку и Кабинету министров разработать механизм, согласно которому банки, через которые выплачивается зарплата военным, будут устанавливать кредитный лимит в размере среднемесячной зарплаты за последние три месяца.

Кабинет министров, со своей стороны, должен рассмотреть компенсацию банкам процентных ставок как альтернативу существующему запрету начислять проценты военным за пользование потребительскими кредитами.

Депутаты также предложили исправить дискриминационные нормы и расширить доступ для военных в ипотечной программе єОселя.

Комитет советует увеличить финансирование программы путем перераспределения средств от неэффективных, по мнению депутатов, программ Минэкономики, в частности Национального кэшбека.

Главное нововведение – устранение несправедливого повышения процентной ставки для уволенных военнослужащих по контракту и семей погибших воинов, а также распространение льготной ставки 3% годовых на первые 10 лет для мобилизованных (6% с 11-го года).

В то же время комитет рекомендует исключить из льготного кредитования тех, кто не принимал непосредственного участия в обороне государства, – прокуроров, работников НАБУ, ГБР, БЭБ и других сотрудников правоохранительных органов, которые не находились непосредственно в зонах боевых действий.