У Раді запропонували спосіб розв'язати проблему з відмовами військовим у кредитах

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики запропонував можливе розв'язання проблеми з кредитуванням для військовослужбовців. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Складнощі з отриманням кредитних лімітів військовими пов'язані з законом, який забороняє нараховувати їм відсотки та штрафи за кредитами. Фактично банки змушені видавати гроші у безоплатне користування, тому вони просто блокують кредитні ліміти або взагалі відмовляють у нових кредитах, щоб не працювати собі у збиток.

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Фінансовий комітет пропонує Національному банку та Кабінету міністрів розробити механізм, за яким банки, через які виплачується зарплата військовим, будуть встановлювати кредитний ліміт у розмірі середньомісячної зарплати за останні три місяці.

Кабінет міністрів, зі свого боку, має розглянути компенсацію банкам процентних ставок як альтернативу чинній забороні нараховувати проценти військовим за користування споживчими кредитами.

Депутати також запропонували виправити дискримінаційні норми та розширити доступ для військових в іпотечній програмі єОселя.

Комітет радить збільшити фінансування програми шляхом перерозподілу коштів від неефективних, на думку депутатів, програм Мінекономіки, зокрема Національного кешбеку.

Головне нововведення – усунення несправедливого підвищення процентної ставки для звільнених військовослужбовців за контрактом та сімей загиблих воїнів, а також поширення пільгової ставки 3% річних на перші 10 років для мобілізованих (6% з 11-го року).

Водночас комітет рекомендує виключити з пільгового кредитування тих, хто не брав безпосередньої участі в обороні держави, – прокурорів, працівників НАБУ, ДБР, БЕБ та інших співробітників правоохоронних органів, які не перебували безпосередньо в зонах бойових дій.