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Изменились номера счетов для уплаты налогов и сборов

Изменились номера счетов для уплаты налогов и сборов
01.10.2019, 10:43

Реквизиты счетов меняются из-за введения IBAN

С 1 октября меняются реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов, согласно постановлению Нацбанка от 28.12.2018 №162 о введении стандарта IBAN в Украине.

Реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета, и на веб-сайтах Главных управлений Казначейства в областях и Киеве. Информация также доступна на сайте налоговой службы в рубрике Бюджетные счета.

  • Нацбанк начал внедрение IBAN с 5 августа. Переходный период продлится до 1 ноября. Однако в НБУ не исключают, что полный переход на использование международного номера банковского счета может растянуться до 1 января.
  • По данным Нацбанка, к началу сентября на расчеты с использованием IBAN перешли 29 украинских банков из 77. 

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IBAN - международный номер банковского счета (англ. International Bank Account Number). Он состоит из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины - UA-2 буквы; контрольный разряд - 2 цифры; код банка - 6 цифр; счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября - от 5 до 14 символов, с 1 ноября - от 5 до 19 символов).
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