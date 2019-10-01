Изменились номера счетов для уплаты налогов и сборов

С 1 октября меняются реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов, согласно постановлению Нацбанка от 28.12.2018 №162 о введении стандарта IBAN в Украине.

Реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, контролирующих взимание поступлений бюджета, и на веб-сайтах Главных управлений Казначейства в областях и Киеве. Информация также доступна на сайте налоговой службы в рубрике Бюджетные счета.

Нацбанк начал внедрение IBAN с 5 августа. Переходный период продлится до 1 ноября. Однако в НБУ не исключают, что полный переход на использование международного номера банковского счета может растянуться до 1 января.

По данным Нацбанка, к началу сентября на расчеты с использованием IBAN перешли 29 украинских банков из 77.

Читайте также: IBAN уже в Украине. Что это и как работает

IBAN - международный номер банковского счета (англ. International Bank Account Number). Он состоит из 29 буквенно-цифровых символов, изложенных в такой последовательности: код Украины - UA-2 буквы; контрольный разряд - 2 цифры; код банка - 6 цифр; счет - длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября - от 5 до 14 символов, с 1 ноября - от 5 до 19 символов).