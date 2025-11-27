Ватикан впервые за много лет зафиксировал профицит: доходы превысили расходы на 1,6 млн евро

Святой Престол отчитался о результатах финансовой деятельности за 2024 год

Ватикан, самое маленькое суверенное государство в мире, завершил 2024 год с бюджетным профицитом в 1,6 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола.

"Этот результат означает значительное восстановление по сравнению с дефицитом в 51,2 млн евро, зафиксированным в предыдущем году", – говорится в финансовом отчете, обнародованном Ватиканом впервые с 2022 года.

Общее улучшение результатов базируется на существенном сокращении дефицита, который уменьшился почти на 50% – с 83 млн до 44 млн евро.

Увеличение доходов на 79 млн евро стало возможным благодаря росту пожертвований, положительным результатам деятельности больниц, а также "прогрессу, достигнутому в сфере управления недвижимостью и коммерческими активами", объяснил в интервью Vatican News префект секретариата по экономике Максимино Кабальеро Ледо.

"После многих лет спада тот факт, что пожертвования выросли, дает надежду на возобновление участия верующих в миссии Святого Престола", – отметил он.

Финансовый доход Ватикана в 2024 году вырос до 75 млн евро по сравнению с 45,8 млн евро годом ранее в результате инвестиционных мероприятий, говорится в отчете.

"Часть этих результатов является следствием чрезвычайных операций, связанных с переориентацией портфеля в соответствии с новой инвестиционной политикой", – отметил Кабальеро.

"Прирост капитала, полученный на этом этапе, невозможно будет воспроизвести с той же интенсивностью в последующие годы", – добавил он.

Тем не менее, отмечает Financial Times, результаты должны порадовать папу Льва, перед которым стоит задача урегулировать плачевное финансовое положение Ватикана, включая огромные обязательства пенсионного фонда, и восстановить доверие к печально известному неэффективному управлению благотворительными пожертвованиями.

Ватикан полагается на доходы от своего огромного портфеля недвижимости, продажи билетов в музеи и пожертвования верующих, чтобы финансировать себя и распределять деньги среди нуждающихся католических епархий по всему миру.

Святой Престол серьезно пострадал от пандемии COVID-19, которая привела к краху туризма. Пожертвования также сократились на 23% с 2015-го по 2019 год. Эта тенденция продолжилась в последующие годы после громких скандалов, которые поставили под сомнение компетентность священнослужителей, ответственных за управление инвестициями церкви.

Папа Лев, получивший степень бакалавра математики в университете Вилланова до принятия священного сана, спустя несколько недель после избрания на престол начал кампанию по сбору средств в американском стиле, используя яркие рекламные видеоролики, QR-коды и онлайн-платежи.

В начале октября глава Католической церкви также отменил указ времен папы Франциска о монополии Банка Ватикана на инвестиции.