Ватикан уперше за багато років зафіксував профіцит: доходи перевищили видатки на 1,6 млн євро

Святий Престол відзвітував про результати фінансової діяльності за 2024 рік

Ватикан, найменша суверенна держава у світі, завершив 2024 рік із бюджетним профіцитом у 1,6 млн євро. Про це повідомила пресслужба Святого Престолу.

"Цей результат означає значне відновлення порівняно з дефіцитом у 51,2 млн євро, зафіксованим попереднього року", – йдеться у фінансовому звіті, оприлюдненому Ватиканом уперше з 2022 року.

Загальне поліпшення результатів базується на істотному скороченні дефіциту, який зменшився майже на 50% – з 83 млн до 44 млн євро.

Збільшення доходів на 79 млн євро стало можливим завдяки зростанню пожертв, позитивним результатам діяльності лікарень, а також "прогресом, досягнутим у сфері управління нерухомістю та комерційними активами", пояснив у інтерв'ю Vatican News префект секретаріату з економіки Максиміно Кабальєро Ледо.

"Після багатьох років спаду той факт, що пожертвування зросли, дає надію на відновлення участі вірян у місії Святого Престолу", – зазначив він.

Фінансовий дохід Ватикану у 2024 році зріс до 75 млн євро порівняно з 45,8 млн євро роком раніше внаслідок інвестиційних заходів, зазначено у звіті.

"Частина цих результатів є наслідком надзвичайних операцій, пов’язаних із переорієнтацією портфеля відповідно до нової інвестиційної політики", – зазначив Кабальєро.

"Приріст капіталу, отриманий на цьому етапі, неможливо буде відтворити з тією ж інтенсивністю в наступні роки", – додав він.

Проте, зазначає Financial Times, результати мають потішити папу Лева, перед яким постає завдання врегулювати плачевне фінансове становище Ватикану, включно з величезними зобов'язаннями пенсійного фонду, та відновити довіру до сумнозвісного неефективного управління благодійними пожертвуваннями.

Ватикан покладається на доходи від свого величезного портфеля нерухомості, продажу квитків до музеїв та пожертвування вірян, щоб фінансувати себе та розподіляти гроші серед незабезпечених католицьких єпархій по всьому світу.

Святий Престол серйозно постраждав від пандемії COVID-19, що спричинила крах туризму. Пожертви також скоротилися на 23% з 2015-го до 2019 року. Ця тенденція продовжилася в наступні роки після гучних скандалів, які поставили під сумнів компетентність священнослужителів, відповідальних за управління інвестиціями церкви.

Папа Лев, який здобув ступінь бакалавра математики в університеті Вілланова до прийняття священного сану, через кілька тижнів після обрання на престол розпочав кампанію зі збору коштів в американському стилі, використовуючи яскраві рекламні відеоролики, QR-коди та онлайн-платежі.

На початку жовтня глава Католицької церкви також скасував указ часів папи Франциска про монополію Банку Ватикана на інвестиції.