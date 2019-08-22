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Вложения иностранцев в украинские гособлигации сократились

Вложения иностранцев в украинские гособлигации сократились
22.08.2019, 14:59

Портфель ОВГЗ нерезидентов сократился на 1 млрд грн

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) иностранных инвесторов сократился на 1,11 млрд грн (на 1,3%) - до 86,18 млрд грн, свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Портфель ОВГЗ в собственности украинских банков также сократился - на 2,14 млрд грн (на 0,6%), до 336,96 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений. Портфель юрлиц сократился на 0,63 млрд грн (на 2,4%) - до 25,26 млрд грн, физлиц - на 0,25 млрд грн (на 2,6%), до 9,36 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ уменьшился на 4,12 млрд грн (на 0,5%) - до 794,82 млрд грн.

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ОВГЗ украинские гособлигации
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