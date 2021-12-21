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Россия и омикрон. В НБУ назвали главные угрозы для экономики Украины

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 14:28
Россия и омикрон. В НБУ назвали главные угрозы для экономики Украины - Фото
Сергей Николайчук (фото: Facebook)

Внешняя среда стала для украинской экономики более угрожающей. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге, который транслировался на Youtube.

По его словам, в первую очередь это связано с эскалацией конфликта с Россией.

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"Одним из последствий этой эскалации мы видим существенный рост цен на газ в Европе, что создает определенные угрозы и для украинской экономики", – отметил Николайчук.

Также, как отметили в НБУ, тормозом для мировой и украинской экономик может стать новый вариант коронавируса, который распространяется в мире. 

"В то же время, мы отмечаем, что наша экономика имеет достаточно высокий запас прочности", — добавил Николайчук.

Читайте также: Разбор | ВВП Украины достиг максимума, но все почти плохо. Что ждет экономику в 2022 году?

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Наталия Софиенко
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экономика Украины Сергей Николайчук
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