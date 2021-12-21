Россия и омикрон. В НБУ назвали главные угрозы для экономики Украины

Внешняя среда стала для украинской экономики более угрожающей. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге, который транслировался на Youtube.

По его словам, в первую очередь это связано с эскалацией конфликта с Россией.

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"Одним из последствий этой эскалации мы видим существенный рост цен на газ в Европе, что создает определенные угрозы и для украинской экономики", – отметил Николайчук.

Также, как отметили в НБУ, тормозом для мировой и украинской экономик может стать новый вариант коронавируса, который распространяется в мире.

"В то же время, мы отмечаем, что наша экономика имеет достаточно высокий запас прочности", — добавил Николайчук.

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22 июня Госстат ухудшил оценку падения ВВП в первом квартале. Реальный ВВП вырос на 5,7% во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

25 ноября МВФ ухудшил оценку роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%. В октябре МВФ также понижал прогноз роста ВВП – до 3,5%.

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Наталия Софиенко

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