Впервые с сентября. Нацбанк выкупил на межбанке $79 млн
11.12.2020, 18:56
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)
7-11 декабря Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке $79 млн. Покупку валюты НБУ произвел впервые за три месяца, говорится в отчете регулятора.
Валюту Нацбанк покупал по единому курсу. Последний раз НБУ выкупал валюту в сентябре.
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С начала года Нацбанк купил на межбанке $4,6 млрд, продал – $3,8 млрд.
- До сегодня Нацбанк покупал валюту 14 сентября. Тогда покупка валюты на межбанке составляла $22,5 млн. Также, тогда Нацбанк впервые с июля вышел на межбанк в продаже валюты. Причиной был рост курса доллара.
- 12-16 октября НБУ сократил продажу валюты на межбанке почти в девять раз. Интервенции Нацбанка по продаже составили всего $1 млн.
- 11 декабря наличный курс покупки доллара составлял 27,95 грн, продажи – 28,24 грн. Курс покупки евро составлял 33,73 грн, продажи – 34,26 грн. К закрытию межбанка стоимость доллара составляла 27,95/27,97. Стоимость евро - 33,86/33,89.
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