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Впервые с сентября. Нацбанк выкупил на межбанке $79 млн

11.12.2020, 18:56
Впервые с сентября. Нацбанк выкупил на межбанке $79 млн - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

7-11 декабря Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке $79 млн. Покупку валюты НБУ произвел впервые за три месяца, говорится в отчете регулятора.

Валюту Нацбанк покупал по единому курсу. Последний раз НБУ выкупал валюту в сентябре.

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С начала года Нацбанк купил на межбанке $4,6 млрд, продал – $3,8 млрд.

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Александр Мясищев
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