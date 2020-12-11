Впервые с сентября. Нацбанк выкупил на межбанке $79 млн

7-11 декабря Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке $79 млн. Покупку валюты НБУ произвел впервые за три месяца, говорится в отчете регулятора.

Валюту Нацбанк покупал по единому курсу. Последний раз НБУ выкупал валюту в сентябре.

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С начала года Нацбанк купил на межбанке $4,6 млрд, продал – $3,8 млрд.

До сегодня Нацбанк покупал валюту 14 сентября. Тогда покупка валюты на межбанке составляла $22,5 млн. Также, тогда Нацбанк впервые с июля вышел на межбанк в продаже валюты. Причиной был рост курса доллара.

12-16 октября НБУ сократил продажу валюты на межбанке почти в девять раз. Интервенции Нацбанка по продаже составили всего $1 млн.

11 декабря наличный курс покупки доллара составлял 27,95 грн, продажи – 28,24 грн. Курс покупки евро составлял 33,73 грн, продажи – 34,26 грн. К закрытию межбанка стоимость доллара составляла 27,95/27,97. Стоимость евро - 33,86/33,89.

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Александр Мясищев

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