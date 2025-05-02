"Впервые в истории". Налоговая отправила бизнесу письма с предупреждениями, а не штрафы

Впервые в истории Государственная налоговая служба избрала профилактику нарушений, а не наказание, заявили в ГНС

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Более 1000 украинских предприятий в сфере розничной торговли получили информационные сообщения через электронный кабинет для предотвращения возможных нарушений порядка проведения расчетов, сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

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"Специалисты налоговой проанализировали их фискальные чеки за март 2025 года. Обратили внимание, что в их расчетах не отражены операции с наличными. Это может свидетельствовать о вероятном непроведении наличных расчетов через РРО", – отметил Кравченко.

В письмах налоговая предлагает бизнесу самостоятельно пересмотреть предыдущие хозяйственные операции и в дальнейшем не допускать при продаже товаров расчетов без использования регистраторов.

"Впервые в истории Государственная налоговая служба избрала профилактику нарушений, а не наказание", – рассказал глава ГНС.

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Кравченко отметил, что речь идет о превентивной цели уведомлений. "Исправление позволит избежать оснований для проведения фактических проверок. Такие дополнительные меры коммуникации с налогоплательщиками вводим для стимулирования добровольной уплаты налогов и соблюдения налоговой дисциплины", – подчеркнул Кравченко.