"Впервые в истории". Налоговая отправила бизнесу письма с предупреждениями, а не штрафы
Более 1000 украинских предприятий в сфере розничной торговли получили информационные сообщения через электронный кабинет для предотвращения возможных нарушений порядка проведения расчетов, сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.
"Специалисты налоговой проанализировали их фискальные чеки за март 2025 года. Обратили внимание, что в их расчетах не отражены операции с наличными. Это может свидетельствовать о вероятном непроведении наличных расчетов через РРО", – отметил Кравченко.
В письмах налоговая предлагает бизнесу самостоятельно пересмотреть предыдущие хозяйственные операции и в дальнейшем не допускать при продаже товаров расчетов без использования регистраторов.
"Впервые в истории Государственная налоговая служба избрала профилактику нарушений, а не наказание", – рассказал глава ГНС.
Кравченко отметил, что речь идет о превентивной цели уведомлений. "Исправление позволит избежать оснований для проведения фактических проверок. Такие дополнительные меры коммуникации с налогоплательщиками вводим для стимулирования добровольной уплаты налогов и соблюдения налоговой дисциплины", – подчеркнул Кравченко.
- С 1 марта ГНС получает из системы учета данных расчетных операций данные о гражданах, систематически получающих средства за продажу товаров без регистрации предпринимательской деятельности, и физических лиц-предпринимателей, получающих средства, но не использующих зарегистрированные регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО).
- Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко заявил о кризисе доверия со стороны бизнеса к его ведомству.