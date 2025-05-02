"Вперше в історії". Податкова надіслала бізнесу листи з попередженнями, а не штрафи

Вперше в історії Державна податкова служба обрала профілактику порушень, а не покарання, заявили в ДПС

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Понад 1000 українських підприємств у сфері роздрібної торгівлі отримали інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

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"Фахівці податкової проаналізували їхні фіскальні чеки за березень 2025 року. Звернули увагу, що у їхніх розрахунках не відображено жодної операції з готівкою. Це може свідчити про ймовірне непроведення готівкових розрахунків через РРО", – зазначив Кравченко.

У листах податкова пропонує бізнесу самостійно переглянути попередні господарські операції та надалі не допускати під час продажу товарів розрахунків без використання реєстраторів.

"Вперше в історії Державна податкова служба обрала профілактику порушень, а не покарання", – розповів голова ДПС.

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Кравченко зазначив, що йдеться про превентивну мету повідомлень. "Виправлення дозволить уникнути підстав для проведення фактичних перевірок. Такі додаткові заходи комунікації з платниками податків запроваджуємо для стимулювання добровільної сплати податків та дотримання податкової дисципліни", – наголосив Кравченко.