Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Китая на 2024 и 2025 годы

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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 и 2025 годы, подтвердив, что недавние меры правительства по стимулированию экономики будут иметь краткосрочный положительный эффект. Об этом пишет CNBC.

Ожидается, в 2024 году рост ВВП составит 4,9%, а не 4,8%, как Всемирный банк прогнозировал в июне. В 2025 году рост замедлится до 4,5%, а не до 4,1%.

За три квартала 2024 года китайская экономика выросла на 4,8% в годовом выражении.

Всемирный банк пересмотрел прогноз, основываясь на тенденции роста экспорта Китая в последние месяцы. Так, в октябре продажи китайских товаров за рубеж выросли на 12% до 27-месячного максимума ($309 млрд).

Также Всемирный банк ожидает положительного эффекта от объявленных в последнее время властями Китая шагов по стимулированию экономики. В ноябре Китай представил пакет стимулов по поддержке экономики на сумму $1,4 трлн. В декабре правительство объявило о запланированном на 2025 год вливании в экономику $411 млрд через выпуск облигаций для повышения потребительского спроса и инвестиций для компаний.

При этом во Всемирной банке указывают, что Китай пока еще не решил системные проблемы в экономике, связанные с кризисом на рынке недвижимости и падением потребительского спроса. Ожидаемое повышение тарифов на китайские товары в 2025 году, обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом, также окажет давление на экономику Китая.