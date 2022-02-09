ВВП Украины вырос на 3,2% в прошлом году – министр экономики

Рост реального валового внутреннего продукта Украины по итогам 2021 года составил 3,2%. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с компаниями Европейской бизнес-ассоциации, информирует пресс-служба министерства.

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Долларовый ВВП Украины в 2021 году достиг исторического максимума и составил в минувшем году почти $200 млрд, напомнила министр.

В январе-марте 2021 года Госстат зафиксировал спад украинской экономики на 2,2%, после чего во втором и третьем кварталах она выросла соответственно на 5,7% и 2,7%. По итогам четвертого квартала 2021 года Госстат сообщил о росте реального ВВП на 5,9%.

Нацбанк оценил рост ВВП Украины в целом за 2021 год в 3%. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что рост экономики превысил 3%.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2022 год с 3,8% до 3,4%.

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Наталия Софиенко

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