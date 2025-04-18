Япония выделит Украине $3 млрд по механизму G7: подписано соглашение

Последний из участников механизма ERA подписал соглашение о предоставлении финансовой помощи Украине. Другие страны уже перечисляют транши

Фото: Минфин

Министр финансов Украины Сергей Марченко и посол Японии Масаши Накагоме в пятницу, 18 апреля, подписали соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 471,9 млрд японских иен (около $3 млрд). Эти деньги являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом $50 млрд, сообщило Министерство финансов.

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Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет доходов от замороженных российских суверенных активов.

Срок кредита – 30 лет, а деньги будут направлены на поддержку бюджетных потребностей Украины и содействие восстановлению.

"Япония является ярким примером международной солидарности, став одним из ведущих партнеров Украины во времена нашей борьбы за свободу и достоинство. Подписание сегодняшнего Соглашения не только будет способствовать обеспечению наших насущных бюджетных потребностей, но и станет очередным подтверждением искренней преданности Японии общим ценностям, которые объединяются. Правительства и народа Японии за эту критически важную для нас поддержку и всю финансовую помощь, которую мы получили с начала полномасштабного вторжения России", – сказал после подписания соглашения министр Сергей Марченко.

За последние три года Япония уже предоставила Украине бюджетную поддержку на сумму свыше $8,5 млрд. Эти деньги были важны для поддержки экономической и финансовой стабильности Украины.