Японія виділить Україні $3 млрд за механізмом G7: підписано угоду

Останній з учасників механізму ERA підписав угоду про надання фінансової допомоги Україні. Інші країни вже перераховують транші

Фото: Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Японії Масаші Накаґоме у п'ятницю, 18 квітня, підписали угоду про надання Україні кредиту розміром 471,9 млрд японських єн (близько $3 млрд). Ці гроші є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом $50 млрд, повідомило Міністерство фінансів.

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Кредит буде обслуговуватися та погашатися коштом прибутків від заморожених російських суверенних активів.

Термін кредиту – 30 років, а гроші будуть спрямовані на підтримку бюджетних потреб України та сприяння відбудові.

"Японія є яскравим прикладом міжнародної солідарності, ставши одним із провідних партнерів України в часи нашої боротьби за свободу та гідність. Підписання сьогоднішньої Угоди не лише сприятиме забезпеченню наших нагальних бюджетних потреб, але й стане черговим підтвердженням щирої відданості Японії спільним цінностям, які обʼєднують наші країни. Я висловлюю глибоку вдячність Уряду та народу Японії за цю критично важливу для нас підтримку та за всю фінансову допомогу, яку ми отримали з початку повномасштабного вторгнення Росії", – сказав після підписання угоди міністр Сергій Марченко.

За останні три роки Японія вже надала Україні бюджетну підтримку на суму понад $8,5 млрд. Ці гроші були важливими для підтримки економічної та фінансової стабільності України.