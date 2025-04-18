Японія виділить Україні $3 млрд за механізмом G7: підписано угоду
Міністр фінансів України Сергій Марченко та посол Японії Масаші Накаґоме у п'ятницю, 18 квітня, підписали угоду про надання Україні кредиту розміром 471,9 млрд японських єн (близько $3 млрд). Ці гроші є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом $50 млрд, повідомило Міністерство фінансів.
Кредит буде обслуговуватися та погашатися коштом прибутків від заморожених російських суверенних активів.
Термін кредиту – 30 років, а гроші будуть спрямовані на підтримку бюджетних потреб України та сприяння відбудові.
"Японія є яскравим прикладом міжнародної солідарності, ставши одним із провідних партнерів України в часи нашої боротьби за свободу та гідність. Підписання сьогоднішньої Угоди не лише сприятиме забезпеченню наших нагальних бюджетних потреб, але й стане черговим підтвердженням щирої відданості Японії спільним цінностям, які обʼєднують наші країни. Я висловлюю глибоку вдячність Уряду та народу Японії за цю критично важливу для нас підтримку та за всю фінансову допомогу, яку ми отримали з початку повномасштабного вторгнення Росії", – сказав після підписання угоди міністр Сергій Марченко.
За останні три роки Японія вже надала Україні бюджетну підтримку на суму понад $8,5 млрд. Ці гроші були важливими для підтримки економічної та фінансової стабільності України.
- У червні 2024 року лідери країн – членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Євросоюз надасть 18,1 млрд євро, США – $20 млрд, Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд), Японія – 471,9 млрд єн ($3 млрд).