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За неделю бизнес подал заявки на рефинанс под 0% на сумму 1,1 млрд грн

За неделю бизнес подал заявки на рефинанс под 0% на сумму 1,1 млрд грн
26.06.2020, 09:26

По данным Минэкономики, по программе доступных кредитов 5-7-9% уже выдан 721 кредит на общую сумму 509,4 млн грн

За предыдущую неделю (с 12 по 19 июня) динамика государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" составила + 69%, или + 593 заявок с пакетом документов на 1,6 млрд грн. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Процесс по программе 5-7-9 активно пошел. Только за одну предыдущую неделю получено новых заявок на 1,6 млрд грн. Из них на рефинансу под 0% - на 1,1 млрд грн. Есть 16 банков, которые работают по этой программе", - уточнил Петрашко.

На 22 июня выдан 721 кредит на общую сумму 509,4 млн грн: 57% - в области сельского хозяйства, 17% - торговли и промышленности, 6% - промышленной переработки. Лидируют по суммам заключенных договоров Кировоградская (8%) и Ровенская (8%) области.

В Минэкономики отмечают, что банки получили 5097 заявок с пакетами документов на сумму 6,4 млрд грн. На рефинансирование поступили заявки с пакетами документов кредитов под 0% на сумму 2,2 млрд грн, среди них уже выдано 35 кредитов на сумму 134 млн грн.

Кроме того, начато кредитование с использованием кредитных гарантий: выдано два "гарантированных кредита" на общую сумму 2,80 млн грн.

Также выданы два кредита начинающим - на 1,7 млн грн.

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Анна Андреева
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