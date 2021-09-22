Запуск Бюро экономической безопасности откладывается

Верховная Рада перенесла конечный срок запуска Бюро экономической безопасности на два месяца – до конца ноября.

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На заседании 22 сентября народные депутаты поддержали законопроект N5851 "О валюте и валютных операциях", к котором ко второму чтению появилась соответствующая правка, предусматривающая запуск БЭБ до 25 ноября.

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Юрий Тарасовский

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