Запуск Бюро экономической безопасности откладывается
22.09.2021, 14:57
Вадим Мельник (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
Верховная Рада перенесла конечный срок запуска Бюро экономической безопасности на два месяца – до конца ноября.
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На заседании 22 сентября народные депутаты поддержали законопроект N5851 "О валюте и валютных операциях", к котором ко второму чтению появилась соответствующая правка, предусматривающая запуск БЭБ до 25 ноября.
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- Верховная Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года, в марте документ завизировал президент Владимир Зеленский. 16 июня был объявлен конкурс на директора БЭБ. На него подалось около 50 кандидатов. В частности – экс-министр финансов Александр Данилюк, член Совета НБУ Василий Горбаль, Мельник и бывший народный депутат Николай Катеринчук. При этом еще до завершения конкурса шестеро собеседников LIGA.net в политических и бизнес-кругах называли Мельника главным претендентом на победу. Детали – тут. Последнего назначили главой БЭБ 20 августа. Совет общественного контроля при БЭБ сформирован 12 сентября. Кто в него вошел – тут.
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