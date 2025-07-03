Зеленский подписал закон об изменениях Бюджетного кодекса для соглашения с США о недрах
Президент Владимир Зеленский 3 июля подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации межправительственного соглашения "о недрах" между Украиной и США (законопроект №13256). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Закон определяет, каким образом Украина будет формировать свой вклад в совместные инициативы по добыче полезных ископаемых – в частности, это будет касаться новых лицензий и специальных разрешений.
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В соответствии с условиями соглашения, вклад Украины в этот фонд будет составлять половину поступлений, полученных после вступления документа в силу, в частности:
- ренты за добычу полезных ископаемых (нефти, газа, конденсата и других, перечисленных в Приложении А к соглашению) по новым лицензиям;
- платежи за новые специальные разрешения на пользование недрами;
- доходов от реализации государственной доли продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя перечисляться в Фонд восстановления.
- В ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления (так называемое соглашение о недрах). Позже Кабмин опубликовал полный текст соглашения. Рада ратифицировала соглашение о недрах 8 мая.
- Первое чтение в парламенте законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации соглашения прошло 13 мая. 4 июня Верховная Рада приняла закон.