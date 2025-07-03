Зеленский подписал закон об изменениях Бюджетного кодекса для соглашения с США о недрах

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский 3 июля подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс для реализации межправительственного соглашения "о недрах" между Украиной и США (законопроект №13256). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон определяет, каким образом Украина будет формировать свой вклад в совместные инициативы по добыче полезных ископаемых – в частности, это будет касаться новых лицензий и специальных разрешений.

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В соответствии с условиями соглашения, вклад Украины в этот фонд будет составлять половину поступлений, полученных после вступления документа в силу, в частности:

ренты за добычу полезных ископаемых (нефти, газа, конденсата и других, перечисленных в Приложении А к соглашению) по новым лицензиям;

платежи за новые специальные разрешения на пользование недрами;

доходов от реализации государственной доли продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя перечисляться в Фонд восстановления.