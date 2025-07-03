Зеленський підписав закон про зміни Бюджетного кодексу для угоди зі США про копалини

Президент підписав ухвалений Радою 4 червня закон для реалізації угоди про копалини

Володимир Зеленський (фото - пресслужба ОП)

Президент Володимир Зеленський 3 липня підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації міжурядової угоди "про копалини" між Україною та США (законопроєкт №13256). Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Закон визначає, яким чином Україна формуватиме свій внесок у спільні ініціативи з видобутку копалин – зокрема, це стосуватиметься нових ліцензій і спеціальних дозволів.

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За умовами угоди, внесок України до цього фонду складатиметься з половини надходжень, отриманих після набуття чинності документом, зокрема:

ренти на видобуток корисних копалин (нафти, газу, конденсату та іншого зі списку в Додатку А до угоди) з нових ліцензій;

плати за нові спецдозволи на користування надрами;

доходів від реалізації держчастки продукції за новими угодами про розподіл продукції.

Ці гроші зараховуватимуться до спеціального фонду держбюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться до Фонду відбудови.