Зеленський підписав закон про зміни Бюджетного кодексу для угоди зі США про копалини
Президент Володимир Зеленський 3 липня підписав закон про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації міжурядової угоди "про копалини" між Україною та США (законопроєкт №13256). Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Закон визначає, яким чином Україна формуватиме свій внесок у спільні ініціативи з видобутку копалин – зокрема, це стосуватиметься нових ліцензій і спеціальних дозволів.
За умовами угоди, внесок України до цього фонду складатиметься з половини надходжень, отриманих після набуття чинності документом, зокрема:
- ренти на видобуток корисних копалин (нафти, газу, конденсату та іншого зі списку в Додатку А до угоди) з нових ліцензій;
- плати за нові спецдозволи на користування надрами;
- доходів від реалізації держчастки продукції за новими угодами про розподіл продукції.
Ці гроші зараховуватимуться до спеціального фонду держбюджету і за рішенням головного розпорядника перераховуватимуться до Фонду відбудови.
- У ніч проти 1 травня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови (так звану угоду про надра). Згодом Кабмін опублікував повний текст угоди. Рада ратифікувала угоду про надра 8 травня.
- Перше читання у парламенті законопроєкт про зміни в Бюджетний кодекс для реалізації угоди пройшов 13 травня. 4 червня Верховна Рада ухвалила закон.