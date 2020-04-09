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Зеленский поручил министрам подписать договоры о кредитах на $285 млн

Зеленский поручил министрам подписать договоры о кредитах на $285 млн
09.04.2020, 13:49

Президент разрешил Минфину и МОЗ одолжить $285 млн у Международного банка реконструкции и развития

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко и министра здравоохранения Максима Степанова подписать соглашения с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на общую сумму $285 млн. Распоряжения №243 и №244 от 8 апреля обнародованы на сайте президента.

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Марченко поручено подписать договор о займе для дополнительного финансирования проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" на $150 млн. Из этой суммы $50 млн планируется направить на поддержку незащищенных слоев населения в условиях эпидемии коронавируса.

Степанов, в свою очередь, уполномочен подписать договор по проекту "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на $135 млн. 7 апреля Кабмин признал целесообразным привлечение этого займа.

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Юрий Тарасовский
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