Зерно, метал и энергоносители. НБУ назвал причины замедления ВВП в третьем квартале

В третьем квартале 2021 года реальный ВВП Украины вырос на 2,7% в годовом исчислении. Фактический рост оказался ниже, чем предполагалось ранее, комментируют данные Государственной службы статистики в Национальном банке.

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Регулятор отмечает, что восстановление экономики продолжилось после кризиса 2020 года. При этом фактический рост реального ВВП оказался ниже оценки НБУ (4% г/г).

Отклонение было обусловлено замедлением сбора поздних зерновых и технических культур, а также ослаблением спроса на продукцию горно-металлургического комплекса и высокими ценами на энергоносители.

В НБУ отмечают сокращение валовой добавленной стоимости торговли. Также возобновлялись медленнее, чем ожидалось секторы рыночных услуг. Более низкими темпами росла валовая добавленная стоимость гостинично-ресторанного бизнеса, искусства, спорта и отдыха, а также транспорта. По мнению аналитиков Нацбанка, это объясняется переориентацией людей на внешний туризм и увеличением производственных издержек бизнеса. Негативно повлияло на транспортную отрасль и сокращение транзита газа.

В НБУ прогнозируют, что в четвертом квартале 2021 года продолжиться восстановление экономики, несмотря на последствия пандемии.

Этому будет способствовать ускорение темпов уборки урожая и высокие показатели поздних зерновых и технических культур. Что, в свою очередь, косвенно поддержит производство пищевых продуктов, грузовые перевозки и оптовую торговлю.

Однако высокие цены на энергоносители, увеличение производственных затрат бизнеса, а также снижение транзита газа в дальнейшем ограничат рост экономики, отметили в Нацбанке.

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25 ноября МВФ ухудшил оценку роста экономики Украины в 2021 году до 3,2%. В октябре МВФ также понижал прогноз роста ВВП – до 3,5%.

20 декабря Госстат улучшил оценку роста ВВП в третьем квартале. Отмечалось, что реальный ВВП в третьем квартале 2021 года вырос на 2,7%.

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Анна Лыса-Кузмич

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