UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зерно, метал и энергоносители. НБУ назвал причины замедления ВВП в третьем квартале

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 11:09
Зерно, метал и энергоносители. НБУ назвал причины замедления ВВП в третьем квартале - Фото
Фото: depositphotos.com

В третьем квартале 2021 года реальный ВВП Украины вырос на 2,7% в годовом исчислении. Фактический рост оказался ниже, чем предполагалось ранее, комментируют данные Государственной службы статистики в Национальном банке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Регулятор отмечает, что восстановление экономики продолжилось после кризиса 2020 года. При этом фактический рост реального ВВП оказался ниже оценки НБУ (4% г/г).

Отклонение было обусловлено замедлением сбора поздних зерновых и технических культур, а также ослаблением спроса на продукцию горно-металлургического комплекса и высокими ценами на энергоносители.

В НБУ отмечают сокращение валовой добавленной стоимости торговли. Также возобновлялись медленнее, чем ожидалось секторы рыночных услуг. Более низкими темпами росла валовая добавленная стоимость гостинично-ресторанного бизнеса, искусства, спорта и отдыха, а также транспорта. По мнению аналитиков Нацбанка, это объясняется переориентацией людей на внешний туризм и увеличением производственных издержек бизнеса. Негативно повлияло на транспортную отрасль и сокращение транзита газа.

В НБУ прогнозируют, что в четвертом квартале 2021 года продолжиться восстановление экономики, несмотря на последствия пандемии.

Этому будет способствовать ускорение темпов уборки урожая и высокие показатели поздних зерновых и технических культур. Что, в свою очередь, косвенно поддержит производство пищевых продуктов, грузовые перевозки и оптовую торговлю.

Однако высокие цены на энергоносители, увеличение производственных затрат бизнеса, а также снижение транзита газа в дальнейшем ограничат рост экономики, отметили в Нацбанке.

Читайте также: Инфляция, мало инвестиций и невысокие темпы роста ВВП: топ-риски финсектора из отчета НБУ

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Анна Лыса-Кузмич
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВВП восстановление экономики
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 