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ВВП, инфляция, учетная ставка: несколько слов о новом макропрогнозе Нацбанка

Цей матеріал також доступний українською
ВВП, инфляция, учетная ставка: несколько слов о новом макропрогнозе Нацбанка

первая замглавы Национального банка Украины
27.01.2023, 15:11

26 января состоялось заседание Правления Национального банка Украины по монетарной политике. Резюмирую главное

Сюрпризов с ключевой учетной ставкой не было: осталась на уровне 25% годовых, без изменений. Это соответствовало ожиданиям экспертов.

Но из-за усиления рисков безопасности и негативных последствий для экономики страны после террористических атак на энергетическую инфраструктуру, мы ухудшили макроэкономический прогноз в части роста ВВП: незначительный рост в 2023 году на 0,3%.

В то же время, по тем же причинам несколько улучшился прогноз инфляции, прежде всего в результате снижения прогнозируемого потребительского спроса: прогнозируется замедление инфляции с 26,6% по итогам 2022 года до 18,7% в 2023 году.

Из положительного в макропрогнозе – отсутствие эмиссионного финансирования бюджетного дефицита, начиная с 2023 года, при условии:

– ритмичности поступления международной помощи (которая уже анонсирована);

– восстановления внутреннего долгового рынка, как это предусмотрено меморандумом с Международным валютным фондом.

И в этом направлении НБУ уже принял ряд решений, в частности, повысил нормы обязательного резервирования совокупно на 10% и позволил половину от обязательных резервов формировать за счет бенчмарк ОВГЗ.

Надо отдать должное и Министерству финансов Украины, постепенно повышающему уровень доходности по гривневым ОВГЗ.

Все это уже оживило внутренний рынок по сравнению с прошлым годом. Даже дочки международных банковских групп впервые с начала полномасштабного вторжения активизировались на этом рынке, несмотря на декларируемое ими ранее отсутствие лимитов на вложения в ОВГЗ.

Нормы резервирования

За обсуждением цифр нового макропрогноза НБУ как-то почти незаметно прошла еще одна новость: повышение нормы резервирования для банков по текущим средствам населения еще на 10%, начиная с марта 2023 года. И не просто повышение. Но и невозможность покрывать эти экстрарезервы за счет ОВГЗ.

Что это значит для банков? Они не смогут зарабатывать на этих остатках ничего.

Несправедливо? Еще как справедливо.

К сожалению, банки, руководствуясь краткосрочными коммерческими целями, совсем не спешили повышать ставки по депозитам после поднятия ключевой ставки, несмотря на многочисленные вербальные интервенции со стороны НБУ. В результате имеем опасный для финансовой стабильности значительный по объемам "навес" в виде остатков на текущих счетах населения, который ежемесячно увеличивается. И не путем конкуренции или маркетинговых усилий. Скорее вопреки отсутствию каких-либо усилий со стороны банков.

Два основных фактора роста: социальные и другие выплаты Кабинета министров Украины и ограничения на снятие наличных, которые ввел НБУ 24 февраля 2022 года.

Постепенно отменяя ограничения, эти средства мгновенно окажутся на наличном рынке. И, с одной стороны, будут давить на наличный курс, с другой – ухудшат состояние ликвидности банков.

Поэтому расчет на то, что потенциальные потери доходов заставят банки повысить привлекательность срочных депозитов.

В целом: какие времена – такие и инструменты.

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учетная ставка НБУ макропрогноз нацбанк депозит ВВП инфляция Катерина Рожкова прогноз нбу нормы резервов банков
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