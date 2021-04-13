Денег на пенсии не хватает. Как можно решить проблему

В стремлении поддержать предпринимателей и повысить социальные выплаты власть не просчитала последствия для Пенсионного фонда. Денег для выплат пенсий не хватает. Об этом идет речь в материале экономистов Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE для ЭП.

Только из-за ускоренной индексации пенсий и освобождения ФОПов от уплаты ЕСВ сверхплановый дефицит Пенсионного фонда до конца 2021 может достичь 22,9 млрд грн.

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При этом, отмечают экономисты, источников финансирования сверхплановой дефицита правительство и парламент не предусмотрели. Пока власть решает проблему путем предоставления фонду беспроцентных займов с единого казначейского счета.

Однако заем не может стать системным решением проблемы, ведь занимать можно долго и без ограничений, пишут экономисты KSE. Единственное ограничение – наличие средств на ЕКС. По их мнению, быстрое и прозрачное решение проблемы – это внесение изменений в закон о госбюджете-2021, чтобы формально увеличить финансирование ПФ из госбюджета.

Экономисты считают, что для снижения политически мотивированных шагов по ранней индексации пенсий нужно принять законопроект о закреплении времени проведения индексации. Природный фактор решения этой проблемы – ускоренный рост средней зарплаты, что повлечет сверхплановое рост объема поступлений от уплаты ЕСВ.

В 2021 году средняя зарплата вырастет, но не только благодаря экономическим факторам, но и из-за административное повышение минимальной заработной платы до 6000 грн с января и 6500 грн с декабря.

На 2021 год запланировано пять этапов повышения пенсии. Детали – тут.

В апреле Пенсионный фонд начал индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

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Юрий Тарасовский

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