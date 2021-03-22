UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Годовщина аварии на ЧАЭС. Пенсионный фонд проиндексировал пенсии чернобыльцам

22.03.2021, 17:47
Годовщина аварии на ЧАЭС. Пенсионный фонд проиндексировал пенсии чернобыльцам - Фото
черноб пенсионеры

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с 1 марта 2021 года пересчитал пенсии для 31 000 пенсионеров, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщила начальник управления методологического обеспечения ПФУ Светлана Шута. В среднем пенсионная выплата для этой категории пенсионеров выросла на 1110 гривень, уточнила Шута. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Ранее стало известно, что правительство утвердило план согласно которому Министерство социальной политики, ПФУ и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, должны проработать вопрос об увеличении расходов на пенсионное обеспечение лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и граждан, пострадавших вследствие катастрофы.

Пересмотр пенсий приурочен к 35-ой годовщине ликвидации аварии на электростанции. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

  • 1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Минимальная пенсия для пенсионеров со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет для мужчин выросла на 100 гривень.

  • Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проиндексировал пенсии для 9,7 млн пенсионеров, однако из них доплаты получили 7,9 млн граждан

  • Ранее  стало известно, что Верховная Рада планирует повысить пенсии военным. Кабинет министров и Минфин выступает против изменений.

  • Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде рассмотреть в первом чтении законопроект, устанавливающий пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой и грамотой ВРУ

Юлия Кузнецова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Чернобыльская катастрофа пенсии пенсионный фонд Украины индексация 1 марта 2021 года
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 