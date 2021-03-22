Годовщина аварии на ЧАЭС. Пенсионный фонд проиндексировал пенсии чернобыльцам

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с 1 марта 2021 года пересчитал пенсии для 31 000 пенсионеров, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщила начальник управления методологического обеспечения ПФУ Светлана Шута. В среднем пенсионная выплата для этой категории пенсионеров выросла на 1110 гривень, уточнила Шута.

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Ранее стало известно, что правительство утвердило план согласно которому Министерство социальной политики, ПФУ и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, должны проработать вопрос об увеличении расходов на пенсионное обеспечение лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и граждан, пострадавших вследствие катастрофы.

Пересмотр пенсий приурочен к 35-ой годовщине ликвидации аварии на электростанции.

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1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Минимальная пенсия для пенсионеров со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет для мужчин выросла на 100 гривень.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проиндексировал пенсии для 9,7 млн пенсионеров, однако из них доплаты получили 7,9 млн граждан

Ранее стало известно, что Верховная Рада планирует повысить пенсии военным. Кабинет министров и Минфин выступает против изменений.

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде рассмотреть в первом чтении законопроект, устанавливающий пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой и грамотой ВРУ

Юлия Кузнецова

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