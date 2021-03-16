Пенсии "за особые заслуги". Рада рассмотрит закон, устанавливающий новый вид пенсий

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде рассмотреть в первом чтении законопроект, устанавливающий пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой и грамотой ВРУ, сообщает пресс-служба парламента.

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Первый заместитель главы Комитета Михаил Цимбалюк предложил внести правки в текст закона касательно лиц, которые внесли личный вклад в развитие государства, и в последствии были награждены. Нардеп отметил, что таким граждан необходимо установить надбавку к пенсиям.

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Народные депутаты поддержали инициативу о необходимости поднятия статуса награды Верховной Рады. По итогам встречи, члены Комитета высказались в поддержку законопроекта и рекомендовали его к принятию.

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Юлия Кузнецова

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