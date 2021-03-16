Пенсии "за особые заслуги". Рада рассмотрит закон, устанавливающий новый вид пенсий
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде рассмотреть в первом чтении законопроект, устанавливающий пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой и грамотой ВРУ, сообщает пресс-служба парламента.
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Первый заместитель главы Комитета Михаил Цимбалюк предложил внести правки в текст закона касательно лиц, которые внесли личный вклад в развитие государства, и в последствии были награждены. Нардеп отметил, что таким граждан необходимо установить надбавку к пенсиям.
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Народные депутаты поддержали инициативу о необходимости поднятия статуса награды Верховной Рады. По итогам встречи, члены Комитета высказались в поддержку законопроекта и рекомендовали его к принятию.
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Ранее стало известно, что Верховная Рада планирует повысить пенсии военным. Кабинет министров и Минфин выступает против изменений.
Депутаты Верховной Рады не смогли рассмотреть законопроекты №2683 и №4408 о введении обязательных накопительных пенсий и профессиональной накопительной системы, по причине слабой коммуникации Кабмина и парламента.
Премьер-министр Денис Шмыгаль, ожидает, что Верховная Рада в кратчайшие сроки примет законодательство для запуска второго уровня пенсионной системы – обязательных накопительных пенсий.
Финансирование накопительных пенсий будет происходить за счет Единого социального взноса и Налога на доходы физических лиц. От каждого из налогов (22 и 18% соответственно) в накопительную систему будет перечисляться по 2%. Нардеп Галина Третькова отметила, что это было одно из компромиссных решений, достигнутых вместе с Министерством социальной политики с целью избежать повышения нагрузки на бизнес.
Глава комитета Рады по соцполитике Галина Третьякова (Слуга народа) предлагает накапливать будущие пенсионные выплаты не только на счетах негосударственных пенсионных фондах, но и размещать средства в пенсионных депозитах и на счетах страховых компаний.
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