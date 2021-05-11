Из Укрпочты в Ощадбанк. ПФУ показал план обязательного перехода пенсионеров в банки
Ощадбанк станет базовым банком по обслуживанию пенсионеров, которые сейчас получают пенсионные выплаты наличными через почтальонов Укрпочты. Об этом в эфире UA:Перший сообщила замначальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Ольга Пасичник.
Представительница ПФУ напомнила, что, согласно текущим планам правительства, часть пенсионеров-клиентов Укрпочты принудительно переведут на обслуживание в банки с 1 сентября 2021 года. Получатель выплат может самостоятельно выбрать финучреждение, тем, кто не сделает этого автоматически откроют текущие счета в Ощадбанке, пояснила Пасечник.
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Пока это – актуальный план, по которому Пенсионный фонд и Минсоцполитики будут действовать согласно постановлению Кабмина №277 от 29 марта 2021. Оно предполагает, что Укрпочта продолжит доставлять пенсии наличными только маломобильным гражданам и пенсионерам возрастной категории "80+". Речь идет о 1,7 млн человек, которых планируется перевести на обслуживание в банки.
Как стало известно в конце апреля, это не окончательная редакция изменений: премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минсоцполитики, ПФУ, Мининфраструктуры и Укрпочте доработать постановление №277, чтобы переход на обслуживание в банки был "правом, а не обязательством" пенсионеров.
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- 31 марта Кабмин одобрил новые тарифы на оплату услуг Укрпошты по выплате и доставке пенсий и денежных пособий населению в наличной форме. На следующий день Кабмин поддержал предложение Минсоцполитики о переводе существенной части пенсионеров на обслуживание в банки. Как это сделать читайте здесь.
- Ранее гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский сообщил, что 3,6 млн украинских пенсионеров получают пенсии наличными.
- По данным ПФУ на начало января 2021 года 7,6 млн или 68,8% украинских пенсионеров получали пенсионные выплаты через банки.
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