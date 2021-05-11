Из Укрпочты в Ощадбанк. ПФУ показал план обязательного перехода пенсионеров в банки

Ощадбанк станет базовым банком по обслуживанию пенсионеров, которые сейчас получают пенсионные выплаты наличными через почтальонов Укрпочты. Об этом в эфире UA:Перший сообщила замначальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Ольга Пасичник.

Представительница ПФУ напомнила, что, согласно текущим планам правительства, часть пенсионеров-клиентов Укрпочты принудительно переведут на обслуживание в банки с 1 сентября 2021 года. Получатель выплат может самостоятельно выбрать финучреждение, тем, кто не сделает этого автоматически откроют текущие счета в Ощадбанке, пояснила Пасечник.

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Пока это – актуальный план, по которому Пенсионный фонд и Минсоцполитики будут действовать согласно постановлению Кабмина №277 от 29 марта 2021. Оно предполагает, что Укрпочта продолжит доставлять пенсии наличными только маломобильным гражданам и пенсионерам возрастной категории "80+". Речь идет о 1,7 млн человек, которых планируется перевести на обслуживание в банки.

Как стало известно в конце апреля, это не окончательная редакция изменений: премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минсоцполитики, ПФУ, Мининфраструктуры и Укрпочте доработать постановление №277, чтобы переход на обслуживание в банки был "правом, а не обязательством" пенсионеров.

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31 марта Кабмин одобрил новые тарифы на оплату услуг Укрпошты по выплате и доставке пенсий и денежных пособий населению в наличной форме. На следующий день Кабмин поддержал предложение Минсоцполитики о переводе существенной части пенсионеров на обслуживание в банки. Как это сделать читайте здесь.

Ранее гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский сообщил, что 3,6 млн украинских пенсионеров получают пенсии наличными.

По данным ПФУ на начало января 2021 года 7,6 млн или 68,8% украинских пенсионеров получали пенсионные выплаты через банки.

Сергей Шевчук

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