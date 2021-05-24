К 2045 году треть пенсионеров окажется за бортом пенсионной системы – Всемирный банк

К 2045 году охват пенсионным обеспечением людей пожилого возраста составит 70%. Об этом со ссылкой на результаты моделирования Пенсионной системы Украины от Всемирного банка сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Во Всемирном банке озвучили сценарий "статус-кво" на период до 2045 года.

"Результаты показали, что, если ничего не менять, не только будет падать уровень замещения пенсиями заработка (до 20% к 2045 году), но и снизится охват пенсионным обеспечением людей пенсионного возраста (до 70% к 2045 году), преимущественно из-за недостаточности необходимого стажа", – говорится в релизе Минсоцполитики.

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Также в министерстве выделяют следующие выводы моделирования:

- женщины более дисциплинированными в уплате пенсионных взносов, чем мужчины;

– уклонение от уплаты взносов происходит, в первую очередь, за счет занижения зарплат, с которых уплачиваются взносы, а не за счет незадекларированного труда;

– наименьший уровень участия в уплате взносов по возрастным группам – среди молодежи, которая еще получает образование, и среди людей предпенсионного возраста за счет более раннего выхода на пенсию.

Как отметил старший экономист Всемирного банка Зоран Анушич, большинство стран, которые вводили накопительную пенсионную систему на замещение солидарной, столкнулись со значительными проблемами. При этом страны, которые вводили пенсионные накопления в качестве дополнения солидарной системы, имеют хорошие результаты, устойчивые пенсионные системы и высокие уровни пенсионного обеспечения граждан.

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28 апреля Рада отправила законопроект 2863 об обязательных накопительных пенсиях на повторное первое чтение. Это важное техническое решение, которое даст возможность внести на голосование доработанную версию проекта – 2863д.

Предыдущие редакции законопроектов на тему обязательных пенсионных накоплений граждан находились в парламенте с конца 2019 года, но не были поддержаны депутатами. Подробнее об обновленной концепции, которую Минсоцполитики представило депутатам – здесь.

Собеседники LIGA.net среди участников разработки законопроекта о накопительных пенсиях, отмечали, что внедрение обязательных пенсионных накоплений для всех работающих граждан обойдется потерями государственного бюджету в 40-50 млрд грн в год.

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Сергей Шевчук

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