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Накопительные пенсии обойдутся госбюджету в 50 млрд грн

30.04.2021, 12:36
Накопительные пенсии обойдутся госбюджету в 50 млрд грн - Фото
Денис Шмыгаль на заседании Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Внедрение обязательных пенсионных накоплений для всех работающих граждан, что предполагает отчисление части трудовых налогов Единый социальный взнос и Налог на доходы физических лиц в накопительные фонды, обойдется потерями государственного бюджету в 40-50 млрд грн в год.

Об этом LIGA.net сообщили три собеседника среди участников рабочей группы по разработке соответствующего пакета законопроектов (сама реформа – ПЗУ №2683, необходимые для нее изменения в налоговый кодекс – №2763).

Подробнее читайте в материале LIGA.net: Рада почти готова голосовать за накопительные пенсии. Но есть проблема, ценой 50 млрд грн.

Текущий концепт реформы предполагает, что ЕСВ, которым наполняется Пенсионный фонд и НДФЛ, который идет в госбюджет, будут сокращены на 2 процентных пункта каждый до 20 и 16% соответственно. Эта часть налогов каждого работающего гражданина будет направлена на персональные накопительные счета. Однако госбюджет так или иначе недосчитается 40-50 млрд грн в год.

Указанные цифры косвенно подтверждаются подсчетами LIGA.net. Если бы реформа заработала в 2021 году, потери составили бы 26,7 млрд и 15,3 млрд грн соответственно.

Собеседник LIGA.net, знакомый с позицией министра финансов Сергея Марченко отмечает, что Минфин не поддерживает накопительные пенсии ценой расширения дефицита Пенсионного фонда (в 2021 году – 167 млрд грн или треть общего бюджета ПФУ). Вопросы о компенсаторах есть и у МВФ, отмечает другой собеседник в правительственных структурах.

Возможным компромиссом могла стать норма о снижении ЕСВ и НДФЛ только на три года, рассказывают участники обсуждения. Предложение не было принято: против выступили представители бизнеса и соцкомитета Рады, рассказали LIGA.net три участника рабочей группы.

По информации собеседников, в качестве возможных компенсаторов рассматривается два варианта: сокращение расходов в бюджетах следующих лет или увеличение налоговых поступлений за счет детенизации и экономических стимулов.

Читайте также: "Государство должно". Почему украинцы не хотят копить деньги на пенсию и как это исправить.

  • 28 апреля Рада отправила законопроект 2863 на повторное первое чтение. Это важное техническое решение, которое даст возможность внести на голосование доработанную версию проекта – 2863д, – которую на прошлой неделе представило ВР Минсцополитики, 
  • Предыдущие редакции законопроектов на тему обязательных пенсионных накоплений граждан находились в парламенте с конца 2019 года, но не были поддержаны депутатами. Подробнее об обновленной концепции, которую Минсоцполитики представило депутатам – здесь.
  • Одна из главных позиций реформы – пенсионные накопления будут формироваться за счет части ЕСВ и НДФЛ (ранее предполагалось отчисление по 2% от каждого налога).
  • Как заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство ожидает, что Верховная Рада уже в 2021 году примет законодательство для запуска второго уровня пенсионной системы.
Сергей Шевчук
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пенсионная реформа накопительные пенсии дефицит бюджета
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