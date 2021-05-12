UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лазебная: Прожиточный минимум в два раза отстает от реальности, но повысить его сложно

12.05.2021, 15:05
Лазебная: Прожиточный минимум в два раза отстает от реальности, но повысить его сложно - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Официальный прожиточный минимум в Украине более чем в два раза ниже реального уровня, обусловленного экономикой. Об этом со ссылкой на министра социальной политики Марину Лазебную сообщила пресс-служба министерства.

"Размер прожиточного минимума, как базовый социальный стандарт не выполняет своей функции. Он должен быть основой для определения размеров социальных гарантий и доходов: минимальная зарплата, минимальная пенсия по возрасту, другие государственные социальные пособия, – сказала глава Минсоцполитики. – Важно, чтобы размер прожиточного минимума был достаточным для удовлетворения базовых потребностей людей и был средством и сокращения масштабов бедности".

Актуальный прожиточный минимум в Украине для трудоспособных лиц – 2270 грн/мес. Для нетрудоспособных – 1769 грн/мес. Общий показатель прожиточного минимума составляет 2189 грн/мес.

Лазебная отметила, что пока повышение прожиточного минимума остается сложной задачей для правительства, поскольку к нему привязано более 180 различных видов выплат (штрафы, сборы, денежные взыскания и т.д.).

"Любое увеличение прожиточного минимума автоматически приводит к пересчету значительного количества выплат и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов всех уровней". – поясняет Лазебная.

В Минсоцполитики отмечают, что совместно с Институтом демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ министерство наработало комплекс изменений в действующее законодательство (одобрен Кабмином и передан в Верховную Раду). Основные новшества – более современная методология исчисления прожиточного минимума и введение новой базовой величины для платежей и административных сборов.

"При этом ни одна из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, а не будет уменьшена", – добавляют в министерстве.

Читайте также: Не только индексация: в 2021-м будет еще три повышения пенсий – детали. А деньги есть?

Сергей Шевчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
прожиточный минимум минимальная пенсия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 