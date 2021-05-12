Лазебная: Прожиточный минимум в два раза отстает от реальности, но повысить его сложно

Официальный прожиточный минимум в Украине более чем в два раза ниже реального уровня, обусловленного экономикой. Об этом со ссылкой на министра социальной политики Марину Лазебную сообщила пресс-служба министерства.

"Размер прожиточного минимума, как базовый социальный стандарт не выполняет своей функции. Он должен быть основой для определения размеров социальных гарантий и доходов: минимальная зарплата, минимальная пенсия по возрасту, другие государственные социальные пособия, – сказала глава Минсоцполитики. – Важно, чтобы размер прожиточного минимума был достаточным для удовлетворения базовых потребностей людей и был средством и сокращения масштабов бедности".

Актуальный прожиточный минимум в Украине для трудоспособных лиц – 2270 грн/мес. Для нетрудоспособных – 1769 грн/мес. Общий показатель прожиточного минимума составляет 2189 грн/мес.

Лазебная отметила, что пока повышение прожиточного минимума остается сложной задачей для правительства, поскольку к нему привязано более 180 различных видов выплат (штрафы, сборы, денежные взыскания и т.д.).

"Любое увеличение прожиточного минимума автоматически приводит к пересчету значительного количества выплат и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов всех уровней". – поясняет Лазебная.

В Минсоцполитики отмечают, что совместно с Институтом демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ министерство наработало комплекс изменений в действующее законодательство (одобрен Кабмином и передан в Верховную Раду). Основные новшества – более современная методология исчисления прожиточного минимума и введение новой базовой величины для платежей и административных сборов.

"При этом ни одна из социальных выплат, которые сегодня получают граждане, а не будет уменьшена", – добавляют в министерстве.

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Ранее повышение прожиточного минимума анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан.

1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Минимальная пенсия для пенсионеров со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет для мужчин выросла на 100 гривень.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проиндексировал пенсии для 9,7 млн пенсионеров, однако из них доплаты получили 7,9 млн граждан.

Сергей Шевчук

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