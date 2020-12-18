Минсоцполитики: бизнес не компенсирует расходы на льготников, нужны накопительные пенсии

Только два из десяти предприятий с тяжелыми или вредными условиями труда компенсируют Пенсионному фонду льготные пенсии для своих бывших сотрудников. В связи с этим Министерство социальной политики хочет изменить систему компенсаций, заменив ее повышением ЕСВ для таких компаний, часть денег пойдет в накопительные пенсионные фонды, заявила в интервью LIGA.net министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

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"За административный персонал предприятие платит, как и прежде, 22%, за персонал, который работает во вредных условиях – повышенный ЕСВ. Если работают молодые люди до 35 лет, дополнительные средства пойдут на их собственные накопительные счета в негосударственных пенсионных фондах", – объяснила Лазебная.

Справка. Согласно действующему законодательству, право на льготные пенсии имеют граждане, которые на протяжении длительного времени работали на тяжелых или вредных работах. Перечень таких должностей содержится в отдельном постановлении Кабмина, он разделен на два списка. Текущая модель пенсионного обеспечения таких граждан предусматривает, что непосредственно льготные пенсии выплачивает Пенсионный фонд, однако работодатели компенсируют ему соответствующие расходы. Согласно предложению Минсоцполитики (законопроект №4408), вместо компенсаций предприятия будут платить дополнительно 15% ЕСВ для профессий из списка №1 и 7% – для списка №2. Согласно подсчетам Минсоцполитики, речь идет о повышении ЕСВ для 10 000 предприятий. Сейчас на позициях по спискам №1 и №2 в Украине работает чуть меньше 450 000 человек. Около 120 000 – граждане до 35 лет, которые попадут в накопительную систему.

По словам министра, непокрытый долг предприятий перед Пенсионным фондом будет заморожен, компании получат рассрочку на 5 лет. Повышенный ЕСВ начнет полностью компенсировать льготные пенсии только в 2045 году. До того момента такие пенсии отчасти будут финансироваться по старой системе, уточнила Лазебная.

Она также отметила, что так называемая профессиональная накопительная система разработана согласно указу президента Владимира Зеленского.

"От нас потребовали – подготовить такой законопроект. Я не знаю, будет ли он поддержан парламентом. Но если никто ничего не сделает, через некоторое время люди, которые работали в тяжелых и вредных условиях, могу просто потерять право выходить на досрочную пенсию", – сказала министр.

В Минсоцполитики не считают, что реформа увеличит налоговую нагрузку на бизнес.

"Фактическая нагрузка на них не изменится. Мы показали результаты расчетов до 2045 года. Там видно, что в первые 5 лет предприятиям действительно будет сложнее, но в долгосрочной перспективе их расходы на льготные пенсии уменьшаются, – пояснила Лазебная.

По ее словам, предприятиям, которым будет сложно платить повышенный ЕСВ, "лучше модернизировать рабочие места и выводить людей из работы во вредных условиях".

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Ранее Лазебная заявила, что Верховная Рада не успеет в этом году рассмотреть законопроект №2683, который вводит в Украине второй уровень пенсионной системы – накопительные пенсии.

С подачи главы комитета Верховной Рады по соцполитике Галины Третьяковой в парламенте зарегистрирован второй законопроект №4408-1 о создании профессиональной накопительной пенсионной системы, в которой на обязательной основе будут участвовать граждане, работающие на вредных производствах или в тяжелых условиях труда, что дает право на льготную пенсию.

Юлия Кузнецова

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