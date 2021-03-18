Новые пенсии, повышения, доходы, – глава Пенсионного фонда Капинус отчитался за 2020 год

В 2020 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назначил 351 000 новых пенсионных выплат, пенсиями были обеспечены 11,1 млн пенсионеров, из которых 2,7 млн – работающие граждане. Об этом говорится в отчете Главы правления ПФУ Евгения Капинуса о работе и выполнении бюджета Фонда за 2020 год.

На протяжении года размер пенсионной выплаты увеличился на 424 гривень или на 13,8%: с 3082 гривень до 3507 гривень к 1 января 2021 года.

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Согласно постановлениям Правительства, размер пенсии пересчитывали с января 2020 года по декабрь 2020 года включительно.

Глава Фонда заявил, что расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты в 2020 году составили 479,3 млрд гривень, что на 43,4 млрд гривень больше, чем в 2019 году. На выплату пенсий в 2020 году направили 466,9 млрд гривень или 97,4% всех расходов ПФУ.

Доходы Фонда, по сравнению с 2019 годом, выросли на 31,2 млрд гривень. Собственные доходы Фонда составили 281 млрд гривень. Дотации из госбюджета составила 180,7 млрд гривень. Также в 2020 году ПФУ получил 3,6 млрд гривень от Фонда борьбы с COVID-19.

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Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2021 год. Общая сумма доходов Фонда запланирована на уровне 495,502 млрд грн. Дотации из госбюджета – 195,319 млрд грн.

Юлия Кузнецова

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