Новые пенсии, повышения, доходы, – глава Пенсионного фонда Капинус отчитался за 2020 год
В 2020 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назначил 351 000 новых пенсионных выплат, пенсиями были обеспечены 11,1 млн пенсионеров, из которых 2,7 млн – работающие граждане. Об этом говорится в отчете Главы правления ПФУ Евгения Капинуса о работе и выполнении бюджета Фонда за 2020 год.
На протяжении года размер пенсионной выплаты увеличился на 424 гривень или на 13,8%: с 3082 гривень до 3507 гривень к 1 января 2021 года.
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Согласно постановлениям Правительства, размер пенсии пересчитывали с января 2020 года по декабрь 2020 года включительно.
Глава Фонда заявил, что расходы на пенсионные и другие запланированные выплаты в 2020 году составили 479,3 млрд гривень, что на 43,4 млрд гривень больше, чем в 2019 году. На выплату пенсий в 2020 году направили 466,9 млрд гривень или 97,4% всех расходов ПФУ.
Доходы Фонда, по сравнению с 2019 годом, выросли на 31,2 млрд гривень. Собственные доходы Фонда составили 281 млрд гривень. Дотации из госбюджета составила 180,7 млрд гривень. Также в 2020 году ПФУ получил 3,6 млрд гривень от Фонда борьбы с COVID-19.
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Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2021 год. Общая сумма доходов Фонда запланирована на уровне 495,502 млрд грн. Дотации из госбюджета – 195,319 млрд грн.
Ранее в отчете Пенсионного Фонда Украины сообщалось, что в 2020 году расходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) превышали доходы на 13,083 млрд грн.
В январе и феврале Пенсионному Фонду не хватило 3,7 млрд гривень на выплату пенсий. Из-за трудностей с доходами Фонд снова перекрывал недостачу за счет займов у у Госказначейства.
Ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщал, что ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году.
За 11 месяцев 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса. В ноябре 2020 года расхождение с планом составило 1 млрд грн.
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