Пенсионеры, военные, пострадавшие от COVID. Кому и сколько платил Пенсионный фонд в 2020

В 2020 году расходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) превышали доходы на 13,083 млрд грн. Об этом говорится в отчете о выполнении бюджета ПФУ, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно плановым показателям, доходы Фонда должны были полностью покрывать расходы, однако ПФУ не выполнил доходную часть. Разрыв к плану по доходам составил 23,6 млрд грн (489,835 млрд грн против 466,260 млрд грн).

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В доходной части у ПФУ такие показатели:

Поступления от Единого социального взноса: по плану 274,174 млрд грн, фактически выполнено - 254,509 млрд грн;

Средства Госбюджета Украины на выплату пенсий и надбавок согласно бюджетным пенсионным программам, план – 180,932 млрд грн, факт - 180,739 млрд грн;

Средства Госбюджета на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по различным пенсионным программам: план – 132,259 млрд грн, факт – 136,108 млрд грн;

Покрытие дефицита средств ПФУ за счет Госбюджета, план – 38,451 млрд гривен, факт – 34,408 млрд грн.

В расходной части также зафиксировано невыполнение плана – на 10,269 млрд грн (489,611 млрд грн по плану против фактических 479,343 млрд грн). В частности:

Общее пенсионное обеспечение: план – 321,067 млрд грн, выполнено – 311,955 млрд грн;

Пенсии за счет Госбюджета: план -142,482 млрд грн, выполнено – 146,240 млрд грн;



Одноразовая помощь в связи с COVID-19: план – 9,950 млрд грн, выполнено – 9,865 млрд грн;





Одноразовая помощь застрахованным лицам, которые могли потерять работу из-за карантина: план – 8,280 млрд грн, выполнено – 3,603 млрд грн;

Пенсионное обеспечение военнослужащих: план – 6,423 млрд грн, выполнено - 6,472 млрд грн;

Админрасходы фонда: план – 5,299 млрд грн, выполнено – 5,287 млрд грн;

Расходы на доставку пенсий: план – 1,792 млрд грн, выполнено - 1,615 млрд грн;

Погашение займов, полученных с Единого казначейского счета в 2019 году: план - 1,148 млрд грн, выполнено - 1,148 3 млрд грн.

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Ранее Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2021 год. Общая сумма доходов Фонда запланирована на уровне 495,502 млрд грн. Дотации из госбюджета – 195,319 млрд грн.

По данным Пенсионного фонда Украины, в январе 2021 года недополучил 2,1 млрд гривень поступлений от Единого социального социального взноса.

Ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщал, что ожидает 26 млрд грн дефицита средств солидарной пенсионной системы в 2021 году.

За 11 месяцев 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса. В ноябре 2020 года расхождение с планом составило 1 млрд грн.

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Юлия Кузнецова

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