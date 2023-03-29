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Пенсионный фонд начал принимать донаты на пенсии

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 14:43
Пенсионный фонд начал принимать донаты на пенсии - Фото
Фото: depositphotos.com

Пенсионный фонд запустил на своем сайте электронный сервис "Благотворительные пожертвования", который позволит делать взносы на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Об этом на брифинге рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Соколовская.

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"Возможно, эта опция будет интересна большим международным организациям, бизнесам, которые хотят включиться в это направление благотворительности – поддержку людей старшего возраста в Украине", – сказала она.

Пожертвования могут быть адресными (на счет конкретному пенсионеру) или обезличенными.

В первом случае 70% суммы будет идти для выплаты пенсии избранному пенсионеру, остальные 30% будут направлены на финансирование пенсий всех пенсионеров.

В случае осуществления обезличенного благотворительного пожертвования вся сумма используется для выплаты пенсий в солидарной системе.

Пенсионный фонд начал принимать донаты на пенсии

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Андрій Водяний
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