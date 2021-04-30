"Право, а не обязательство". Пенсионеров не будут переводить в банки вместо Укрпочты
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Пенсионному фонду и Укрпочте "улучшить качество услуг для пенсионеров". На совещании у премьера при участии главы Укрпочты Игоря Смелянского и министра соцполитики Марины Лазебной обсуждался вопрос тарифов на доставку пенсий Укрпочтой пенсионерам, объемы которой, по плану Минсоцполитики, должны были существенно сократиться с сентября 2021 года. О встрече сообщила пресс-служба Кабмина.
"Все государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов, – сказал Шмыгаль. – Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должно происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство".
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На совещании, кроме Шмыгаля, Лазебной и Смелянского присутствовали министр инфраструктуры Владислав Криклий, замглавы Офиса президента Юлия Свириденко, председатель ПФУ Евгений Капинус, представители Минфина и Минэкономики.
Как уточнил глава Укрпочты, в ближайшее время вместе с Минсоцполитики и ПФУ они разработают изменения в Постановление КМУ, а также сообщат детали плана реализации достигнутых договоренностей.
"Сегодня сделан большой шаг вперед, чтобы наиболее уязвимые слои населения – пенсионеры, спали спокойно и не волновались за сентябрь, или любой месяц года, хотя бы в плане доставки пенсий", – отметил Смелянский.
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- 31 марта Кабмин одобрил новые тарифы на оплату услуг Укрпошты по выплате и доставке пенсий и денежных пособий населению в наличной форме. На следующий день Кабмин поддержал предложение Минсоцполитики о переводе существенной части пенсионеров на обслуживание в банки. Как это сделать читайте здесь.
- Ранее гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский сообщил, что 3,6 млн украинских пенсионеров получают пенсии наличными.
- По данным ПФУ на начало января 2021 года 7,6 млн или 68,8% украинских пенсионеров получали пенсионные выплаты через банки.
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