"Право, а не обязательство". Пенсионеров не будут переводить в банки вместо Укрпочты

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Пенсионному фонду и Укрпочте "улучшить качество услуг для пенсионеров". На совещании у премьера при участии главы Укрпочты Игоря Смелянского и министра соцполитики Марины Лазебной обсуждался вопрос тарифов на доставку пенсий Укрпочтой пенсионерам, объемы которой, по плану Минсоцполитики, должны были существенно сократиться с сентября 2021 года. О встрече сообщила пресс-служба Кабмина.

"Все государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов, – сказал Шмыгаль. – Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должно происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство".

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На совещании, кроме Шмыгаля, Лазебной и Смелянского присутствовали министр инфраструктуры Владислав Криклий, замглавы Офиса президента Юлия Свириденко, председатель ПФУ Евгений Капинус, представители Минфина и Минэкономики.

Как уточнил глава Укрпочты, в ближайшее время вместе с Минсоцполитики и ПФУ они разработают изменения в Постановление КМУ, а также сообщат детали плана реализации достигнутых договоренностей.

"Сегодня сделан большой шаг вперед, чтобы наиболее уязвимые слои населения – пенсионеры, спали спокойно и не волновались за сентябрь, или любой месяц года, хотя бы в плане доставки пенсий", – отметил Смелянский.

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31 марта Кабмин одобрил новые тарифы на оплату услуг Укрпошты по выплате и доставке пенсий и денежных пособий населению в наличной форме. На следующий день Кабмин поддержал предложение Минсоцполитики о переводе существенной части пенсионеров на обслуживание в банки. Как это сделать читайте здесь.

Ранее гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский сообщил, что 3,6 млн украинских пенсионеров получают пенсии наличными.

По данным ПФУ на начало января 2021 года 7,6 млн или 68,8% украинских пенсионеров получали пенсионные выплаты через банки.

Сергей Шевчук

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