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Вторая пенсия в 5000 грн в месяц. В Кабмине посчитали доходы от пенсионных накоплений

17.08.2021, 17:58
Вторая пенсия в 5000 грн в месяц. В Кабмине посчитали доходы от пенсионных накоплений - Фото
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Накопления в 600 грн в месяц в течение 40 лет могут обеспечить дополнительную пенсию в 5 392 грн на десятилетний период. Аналогичные отчисления в течение 10 лет создают ежемесячную доплату в сумме от 478 до 814 грн в зависимости от длительности выплат.

Такие расчеты приведены в информационном материале "Вопросы и ответы о накопительных пенсиях" Министерства социальной политики Украины.

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В Минсоцполитики уточняют, что модель (построена на сегодняшних ценах) базируется на допущении, что человек получает 15 000 грн зарплаты в месяц и откладывает 4% от нее: 2% – от единого социального взноса и 2% – от Налога на доходы физических лиц. При этом доходность накоплений на 3% превышает инфляцию.

"При условии 35-летнего стажа и пенсионных выплат в течение 15 лет после выхода на пенсию, гражданин будет получать вместе с солидарной пенсией 6 741 грн, что составляет 45% от средней зарплаты, – говорится в документе. – Другие сценарии зависят от продолжительности стажа и длительности выплат".  

На данный момент "коэффициент замещения" (соотношение трудовых доходов и доходов после выхода на пенсию) в Украине составляет 29%.

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  • Согласно данным Минсоцполитики, после выхода на пенсию украинцы теряют около 70% трудовых доходов, в будущем этот показатель вырастет до 80% из-за демографических изменений.
  • Как заявляла ранее Марина Лазебная, средняя пенсия в Украине в 2021 году была бы на 20-25% выше за счет пенсионных накоплений людей, которые могли бы начать накапливать 14 лет назад, как предполагалось реформой 2003 года. Общие пенсионные накопления за 14-летний период составили бы 1 трлн грн или 25% ВВП 2020 года.
  • В июле Лазебная заявляла, что полноценный запуск накопительных пенсий займет полтора года с принятия Верховной Радой необходимого законодательства. Последнее может произойти осенью, а первые взносы в накопительную систему пойдут не раньше 2023 года. 

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Сергей Шевчук
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накопительная пенсионная система
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